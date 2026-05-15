أيوب بوعدي يحسم قراره بعد أشهر من التشويق ويفضل المغرب على فرنسا

- قرر أيوب بوعدي، موهبة نادي ليل الفرنسي، تمثيل المنتخب المغربي لكرة القدم، منهياً شهوراً من الترقب بين المغرب وفرنسا، حيث سبق له اللعب مع الفئات السنية الفرنسية. - يعكس اختيار بوعدي التحول الكبير في المنتخب المغربي، الذي أصبح وجهة جذابة للاعبين مزدوجي الجنسية بفضل المشروع الرياضي المغربي القوي، خاصة مع اقتراب كأس العالم 2026. - نجاح المغرب في إقناع بوعدي يعود إلى التطور في البنية التحتية والاحترافية في العمل الفني والإداري، مما جعله يفضل المغرب على فرنسا.

حسم موهبة نادي ليل الفرنسي أيوب بوعدي (18 سنة)، قراره النهائي بشأن مستقبله الدولي بتمثيل المنتخب المغربي لكرة القدم، واضعاً حداً لأشهر من الترقب بين المغرب وفرنسا، التي سبق أن دافع عن ألوانها في مختلف الفئات السنية.

وكشفت شبكة راديو مونت كارلو الفرنسية، الجمعة، أن لاعب الوسط البالغ من العمر 18 عاماً قرر ارتداء قميص منتخب "أسود الأطلس"، على أن يُعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم هذا القرار رسمياً خلال الساعات المقبلة. ويُعد بوعدي، المولود في مدينة سانليس الفرنسية والمتحدر من أصول مغربية، من أبرز المواهب الصاعدة في الكرة الفرنسية، ونجح المشروع الرياضي المغربي في إقناعه بخوض هذا الخيار، خصوصاً مع اقتراب نهائيات بطولة كأس العالم 2026.

وكان بوعدي قد تحدث في وقت سابق عن هذا الملف في تصريحات لبرنامج "تيليفوت"، قائلاً: "إنه أمر مُشرف أن يطلبك منتخبان كبيران. إنه قرار مهم في مسيرة اللاعب ولا يجب التسرع فيه، بل يجب أن يأتي بشكل طبيعي"، ورغم أن الاتحاد المغربي يستعد لتوجيه الدعوة الرسمية إليه، فإن موقف اللاعب النهائي ينتظر التأكيد العلني منه شخصياً.

ويعكس قرار بوعدي التحول الكبير الذي عرفه المنتخب المغربي خلال السنوات الأخيرة، إذ أصبح وجهة جذابة لأفضل اللاعبين مزدوجي الجنسية، بعدما بات المشروع الرياضي للمغرب قادراً على منافسة أكبر المنتخبات العالمية في استقطاب المواهب. وكان الاتحاد المغربي قد عمل بهدوء على هذا الملف منذ فترة، من خلال اتصالات مباشرة جمعت اللاعب بكل من المدرب محمد وهبي، الذي خلف وليد الركراكي في قيادة المنتخب، إضافة إلى رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم فوزي لقجع.

ويستند هذا النجاح إلى التطور الكبير الذي شهدته البنية التحتية لكرة القدم المغربية، إلى جانب الاحترافية المتزايدة في العمل الفني والإداري، والرؤية الاستراتيجية بعيدة المدى، وهي عوامل لعبت دوراً حاسماً في إقناع بوعدي باختيار تمثيل منتخب المغرب على حساب منتخب فرنسا.