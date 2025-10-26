أيوب بوعدي وتمثيل المغرب.. فرصة أخيرة والركراكي يُحدد موعداً نهائياً

- أيوب بوعدي، نجم ليل الفرنسي، يُعتبر هدفاً رئيسياً لمدرب منتخب المغرب وليد الركراكي، بفضل مهاراته الفنية والبدنية المتميزة، ويُعد من المواهب النادرة التي يُعتمد عليها لتحقيق إنجازات عالمية مع المغرب. - الاتحاد المغربي لكرة القدم، بقيادة فوزي لقجع، يواصل استراتيجيته في استقطاب المواهب ذات الجنسية المزدوجة استعداداً لبطولة كأس أمم أفريقيا وكأس العالم 2026. - المدرب الركراكي منح بوعدي فرصة أخيرة لحسم قراره بشأن تمثيل المغرب قبل بطولة كأس أمم أفريقيا، مشدداً على أهمية انضمامه للمنتخب.

بات نجم نادي ليل الفرنسي، المغربي، أيوب بوعدي (18 سنة)، مطلباً ملحاً للمدير الفني لمنتخب المغرب، وليد الركراكي (50 عاماً)، نظراً إلى ما يمتلكه من مؤهلات فنية وبدنية عالية، ويعد من المواهب النادرة المراهن عليها لمواصلة تحقيق المزيد من الإنجازات الباهرة قارياً وعالمياً مع منتخب بلده الأصلي المغرب.

ويواصل الاتحاد المغربي لكرة القدم، برئاسة فوزي لقجع (55 عاماً)، سياسة الانفتاح على المواهب الصاعدة من الجنسية المزدوجة، التي تنشط في مختلف الدوريات الأوروبية، استعداداً للاستحقاقات القادمة، أبرزها بطولة كأس أمم أفريقيا المقررة إقامتها في المملكة ما بين 21 ديسمبر/كانون الأول و18 يناير/كانون الثاني القادمين، بالإضافة إلى بطولة كأس العالم التي تستضيفها أميركا وكندا والمكسيك عام 2026.

وفي هذا الإطار، أفادت معلومات حصل عليها "العربي الجديد"، الأحد، من مصدر في الاتحاد المغربي لكرة القدم، رفض ذكر اسمه، أن المدرب وليد الركراكي منح اللاعب الشاب أيوب بوعدي فرصة أخيرة لحسم موقفه النهائي بشأن تمثيل المغرب، قبل بطولة كأس أمم أفريقيا، أي في فترة التوقف الدولي لشهر نوفمبر/تشرين الثاني القادم.

وبحسب المصدر نفسه فإن مدرب منتخب المغرب، وليد الركراكي، أجرى اتصالاً باللاعب الشاب أيوب بوعدي، أخيراً، لإطلاعه على مشروعه مع المنتخب وتوضيح أهمية انضمامه إلى كتيبة القائد أشرف حكيمي (26 عاماً) في هذه الفترة بالذات، كما طلب منه حسم قراره النهائي في أسرع وقت ممكن، مؤكداً أنه في حال تأخر الرد، سيضطر إلى التراجع كلياً عن فكرة استقطابه إلى قائمة منتخب أسود الأطلس.

ويأتي الاهتمام بأيوب بوعدي باعتباره أحد المواهب الواعدة التي تمثل جيلاً جديداً من اللاعبين القادرين على تقديم الإضافة الفنية والانخراط في قصة النجاح الأخيرة للمنتخب المغربي، خاصة بعد الإنجازات التاريخية التي حققها أشبال الأطلس في مونديال تشيلي تحت 20 سنة، حين توجوا أبطالاً للعالم في إنجاز غير مسبوق في تاريخ الكرة العربية. وجدير بالذكر أن أيوب بوعدي ينحدر من أبوين مغربيين، وسبق له تمثيل منتخب فرنسا في جميع الفئات السنية، لكنه غاب عن مونديال الشباب بتشيلي بسبب رفض ناديه ليل الفرنسي المشاركة في هذه البطولة العالمية.