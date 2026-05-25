أيوب بوعدي عن تمثيل منتخب المغرب: اتخذت قراري وأنا فخور جداً به

- قرر النجم المغربي أيوب بوعدي، البالغ من العمر 18 عامًا، تمثيل منتخب المغرب في كأس العالم 2026، رغم امتلاكه خيار تمثيل فرنسا، وذلك بسبب أصوله المغربية وفخره بها. - يُعتبر بوعدي من أبرز المواهب المغربية، ويلعب لنادي ليل الفرنسي، وقد تأثر بالترحيب الحار الذي لقيه عند اتخاذ قراره، معبّرًا عن فخره بتمثيل بلده. - يطمح بوعدي لتحقيق إنجازات عظيمة مع منتخب المغرب في مونديال 2026، مستلهمًا من الإنجاز التاريخي في مونديال قطر 2022.

تحدث النجم المغربي أيوب بوعدي (18 سنة) الذي قرر تمثيل منتخب المغرب مؤخراً وانضم إلى التشكيلة التي ستخوض منافسات بطولة كأس العالم 2026 عن قراره النهائي بتمثيل أسود الأطلس على المستوى الدولي، بعد أن كان يملك خيار تمثيل منتخب فرنسا أيضاً بسبب جنسيته المزدوجة.

ويُعد أيوب بوعدي من أبرز مواهب كرة القدم المغربية حالياً، والمحترف في نادي ليل الفرنسي، والذي قدم نفسه بقوة في موسم 2025-2026، وقد اختار تمثيل منتخب المغرب في النهاية نظراً لأصوله المغربية، ورفض تمثيل منتخب فرنسا رغم كونه منتخباً أوروبياً كبيراً، ومن المتوقع أن يبدأ رحلته الدولية في بطولة كأس العالم 2026 في أميركا وكندا والمكسيك.

وتحدث بوعدي عن قرار تمثيل منتخب المغرب في تصريحات نشرها موقع راديو أر أم سي سبورت الفرنسي، الاثنين، وقال: "المدرب والرئيس قالا لي إن تمثيل منتخب المغرب هو القرار الصحيح، الترحيب كان رائعاً، كل شيء كان مُميزاً. شكراً جزيلاً للشعب المغربي. اتخذت قراري وأنا فخور جداً به. إنه لأمرٌ مُريح أن أتخذ هذا القرار. أنا فخور بتمثيل بلدي، المغرب. شكراً جزيلاً للشعب المغربي، وآمل أن نحقق معاً إنجازات عظيمة".

وبحسب المعلومات التي نشرها موقع أر أم سي الفرنسي، فإن بوعدي تأثر كثيراً بالاستقبال الحافل والترحيب الكبير الذي حظي به عندما اتخذ قرار تمثيل منتخب المغرب في النهاية، ولم يُخفِ سعادته أبداً بهذا القرار المصيري، وهو يطمح حالياً لتمثيل بلاده في مونديال 2026، وتكرار الإنجاز التاريخي الذي تحقق في مونديال قطر 2022، عندما احتل منتخب أسود الأطلس المركز الرابع في الترتيب النهائي (في أكبر إنجاز لكرة القدم المغربية والعربية في تاريخ المونديال).