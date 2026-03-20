أيوب بوعدي خارج قائمة فرنسا.. ديشان يفسر القرار وسط اهتمام المغرب

- استبعد ديديه ديشان، مدرب منتخب فرنسا، اللاعب الشاب أيوب بوعدي من القائمة الأخيرة، مؤكداً أن الباب لا يزال مفتوحاً لاستدعائه مستقبلاً، رغم الأداء المميز الذي يقدمه مع نادي ليل. - أوضح ديشان أن استبعاد بوعدي يعود إلى كثافة الخيارات في خط الوسط، مشيراً إلى أن المنافسة على المراكز داخل المنتخب شرسة، وأنه يراقب أداء اللاعب دون التدخل في اختياراته الدولية. - توسعت قائمة المنتخب الفرنسي بسبب جدول المباريات المضغوط، مع احتمالية تغيير بوعدي لخياره الدولي والانضمام إلى منتخب المغرب، وفقاً لتقارير إعلامية.

تحدّث مدرب منتخب فرنسا، ديديه ديشان (57 عاماً)، عن قرار استبعاد لاعب الوسط الشاب أيوب بوعدي (18 عاماً) من آخر قائمة للمنتخب، مؤكداً أن الباب لا يزال مفتوحاً أمام استدعائه مستقبلاً. وكشف ديشان عن قائمة من 26 لاعباً، أمس الخميس، استعداداً للمواجهتين الوديتين أمام البرازيل وكولومبيا في الولايات المتحدة لاحقاً هذا الشهر، ورغم الأداء المميز الذي يقدّمه بوعدي مع نادي ليل، لم يتم ضمّه إلى التشكيلة.

وفي مؤتمر صحافي، أوضح ديشان أن القرار ليس نهائياً، وأن اللاعب لا يزال تحت المراقبة. وقال: "رأيت أن بوعدي لم يتم استدعاؤه إلى المنتخب المغربي. لديه حرية الاختيار، ولن أسلبه إياها. لم أتحدث إليه، ولن أغيّر أسلوبي في العمل. بالطبع نحن نتابع أداءه، لكن المنافسة شرسة". وأشار مدرب منتخب فرنسا إلى كثافة الخيارات المتاحة في خط الوسط، باعتبارها أحد الأسباب الرئيسية وراء استبعاد اللاعب، مؤكداً أن المنافسة على المراكز داخل المنتخب لا تزال محتدمة. وأضاف: "اخترت ستة لاعبين في الوسط، لكنّ هناك آخرين انضموا بالفعل ويمكن إضافتهم لاحقاً. لن أستبق ما سأقرره في مايو/ أيار المقبل، وبعدها ستكون عليكم استشارة شخص آخر، فلن أكون أنا من يقرر".

كما أوضح ديشان أن توسيع قائمة المنتخب جاء بسبب جدول المباريات المضغوط، وحالة عدم اليقين المتعلقة بتوافر اللاعبين، وتابع: "وسّعنا القائمة لأسباب محددة جداً، فهناك مباريات متقاربة، ومواجهات في عطلة نهاية الأسبوع، ولا نعرف ما سيحدث، لذا وضعنا عدة خيارات لكل مركز". ويظل مستقبل أيوب بوعدي الدولي، المولود في فرنسا يوم 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2007، وهو من أصول مغربية، محل اهتمام كبير، مع تقارير تشير إلى إمكانية تغيير خياره الدولي بالانضمام إلى صفوف المغرب. ووفقاً لموقع فوت ميركاتو الفرنسي، أعطى لاعب ليل أخيراً مؤشرات شفهية على استعداده لتمثيل كتيبة "أسود الأطلس"، بعد محادثات مع مسؤولي الاتحاد المغربي لكرة القدم.