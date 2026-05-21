أيوب بوعدي أبرز مفاجآت قائمة المنتخب المغربي استعداداً للمونديال

- أعلن منتخب المغرب عن قائمة أولية بقيادة المدرب محمد وهبي استعداداً لكأس العالم 2026، تشمل موهبة نادي ليل الفرنسي أيوب بوعدي، الذي اختار تمثيل المغرب بعد صراع مع فرنسا، بهدف رفع الجاهزية الفنية والبدنية عبر مباريات ودية. - ضمت القائمة لاعبين متألقين في أوروبا مثل سفيان بوفال وتوفيق بن طيب، بالإضافة إلى عناصر شابة بارزة مثل ياسين جسيم وعبد الحميد آيت بودلال، في إطار سياسة ضخ دماء جديدة استعداداً للاستحقاق العالمي. - من المتوقع أن يعلن وهبي القائمة النهائية في 26 مايو، وسط آمال كبيرة من الشارع الرياضي المغربي لتحقيق مشاركة قوية في كأس العالم، مستندين إلى النجاحات السابقة والتطور الملحوظ للمواهب المغربية.

أعلن منتخب المغرب عن قائمة اللاعبين الذين سيدخلون في معسكر تحضيراً لاختيار القائمة النهاية لـ"أسود الأطلس" في بطولة كأس العالم 2026، بقيادة المدرب محمد وهبي الذي يسعى إلى تجهيز المنتخب بأفضل طريقة ممكنة قبل انطلاق البطولة العالمية، من خلال خوض عدد من المباريات الودية خلال الفترة المقبلة، بهدف رفع الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين قبل أقل من شهر على ضربة البداية.

وشهدت القائمة الأولية حضور موهبة نادي ليل الفرنسي أيوب بوعدي (18 عاماً) الذي حسم مؤخراً قراره بتمثيل منتخب المغرب، بعدما كان محل صراع بين الاتحادين المغربي والفرنسي. ويأمل اللاعب الشاب حجز مكانه ضمن القائمة النهائية المشاركة في المونديال، وخوض أول تجربة كبرى له بقميص "أسود الأطلس"، في خطوة تؤكد استمرار المغرب في استقطاب أبرز المواهب الصاعدة في أوروبا.

وضمت القائمة أيضاً عدداً من الأسماء المتألقة في الملاعب الفرنسية والأوروبية، من بينها سفيان بوفال، وتوفيق بن طيب، هداف دوري الدرجة الثانية الفرنسي، إلى جانب لاعبي واتفورد الإنكليزي عثمان معما وعمران لوزا. كما وجّه محمد وهبي الدعوة إلى عدة عناصر شباب بارزين، مثل ياسين جسيم وعبد الحميد آيت بودلال وسمير المرابط وياسر زابيري، في إطار سياسة ضخ دماء جديدة داخل المنتخب المغربي قبل الاستحقاق العالمي.

ولم تخلُ القائمة من بعض مفاجآت الجيل الصاعد، بعدما ضمت أسماء متألقة مع منتخب المغرب تحت 20 عاماً، مثل يانيس بنشاووش وإبراهيم غوميس، وهو ما يعكس رغبة الجهاز الفني في بناء مجموعة مستقبلية قادرة على مواصلة النجاحات التي حققها المنتخب المغربي في السنوات الأخيرة، خاصة بعد الإنجاز التاريخي في مونديال قطر 2022.

ومن المنتظر أن يحسم محمد وهبي قائمته النهائية يوم 26 مايو/أيار الجاري، وهو الموعد الذي حدده الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لجميع المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2026، من أجل الإعلان الرسمي عن القوائم النهائية قبل انطلاق البطولة.

ويعوّل الشارع الرياضي المغربي على هذه المجموعة الشابة لتحقيق مشاركة قوية جديدة في كأس العالم، خصوصاً مع ارتفاع سقف الطموحات بعد العروض الكبيرة التي قدمها المنتخب في البطولات الأخيرة، إضافة إلى التطور الواضح الذي تشهده المواهب المغربية في الدوريات الأوروبية الكبرى.