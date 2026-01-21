أيوب الميموني... موهبة على طريقة محرز تتأرجح بين المغرب وإسبانيا

- أيوب الميموني، اللاعب الإسباني-المغربي، برز في الدوري الألماني مع آينتراخت فرانكفورت، حيث سجل هدفًا وقدم تمريرة حاسمة في أول مباراتين له، مما جعله أحد اكتشافات الموسم. - نشأ الميموني في برشلونة، ويتقن خمس لغات، وواجه تحديات اجتماعية ولغوية في ألمانيا، لكنه تطور بفضل نضجه وقيمه العائلية، وساهم في صعود فريق هوفنهايم الرديف. - مع اقتراب نهاية عقده، تلقى عروضًا من أندية كبرى، لكن فرانكفورت حسم الصفقة مبكرًا، مما يعكس تأثيره الكبير وأسلوبه المميز في اللعب.

لم يحتج أيوب الميموني (21 عاماً) سوى 20 دقيقة فقط، ليصبح أحد أبرز اكتشافات النصف الأول من عام 2026 في الدوري الألماني "البوندسليغا". ففي ظهوره الأول مع آينتراخت فرانكفورت، يوم 13 يناير/كانون الثاني الجاري، سجّل هدفاً في خسارة فريقه أمام شتوتغارت (3-2)، قبل أن يقدّم تمريرة حاسمة في مباراته الثانية أمام فيردر بريمن (3-3)، حين صنع هدف التعادل في الدقيقة 94 لزميله كناوف.

وبحسب تقرير صحيفة ماركا الإسبانية، الثلاثاء، فالقصة اللافتة في مسيرة اللاعب تتجاوز المستطيل الأخضر. فأيوب الميموني الذي يتقن خمس لغات (الإسبانية، الإنكليزية، الكتالونية، الألمانية، والأمازيغية)، ينقسم انتماؤه الكروي بين إسبانيا والمغرب، إذ يحمل الجنسيتين معاً. ونشأ اللاعب في برشلونة، وحين كان في العاشرة من عمره سنحت له فرصة الانضمام إلى أكاديمية "لا ماسيا"، غير أن انتقال والده إلى ألمانيا لأسباب مهنية غيّر مسار حياته، ليلتحق به أيوب ويبدأ رحلة مختلفة.

ولم تكن بداياته في كرة القدم الألمانية سهلة، بسبب التحديات الاجتماعية واللغوية، إلا أنه واصل طريقه بثبات. وعند بلوغه 18 عاماً تلقى عدة عروض لمواصلة مسيرته خارج ألمانيا، لكنه فضّل حينها التركيز على دراسته مع اقتراب امتحانات الثانوية. وتنقّل اللاعب بين عدة أندية، أبرزها ليندينهورست وروت فايس إيسن وأرمينيا بيليفيلد وإركنشفِك، قبل أن ينضم في عام 2024، وهو في التاسعة عشرة من عمره، إلى الفريق الرديف لهوفنهايم. وبين التقرير ذاته، وبحسب مصادر مقربة من اللاعب، بأن أيوب الميموني "ليس من نوعية المواهب المتأخرة، بل لاعب تطوّر بنضج ومسؤولية وقيم عائلية واضحة، يعرف جيداً من أين جاء ويُقدّر ما حققه، وقد كسب كل خطوة في مسيرته بالعمل الجاد والصبر".

اللاعب الإسباني-المغربي، الذي يستلهم أسلوبه من أسماء مثل لامين يامال ورياض محرز وآريين روبن، ساهم بسبعة أهداف وتسع تمريرات حاسمة في 28 مباراة، ليساعد رديف هوفنهايم على الصعود في الموسم الماضي. ومع انطلاق الموسم الحالي في الدرجة الثالثة، واصل تألقه دون أن يتأثر بارتفاع مستوى المنافسة، مسجلاً تسعة أهداف وصانعاً ستة أخرى في 18 لقاءً. ومع اقتراب نهاية عقده، غيّر أيوب وكيل أعماله ووقّع مع شركة "أي أم جي"، ليبدو أن العودة إلى إسبانيا باتت وشيكة، خاصة في ظل اهتمام فياريال وريال بيتيس بضمه. كما تلقى عروضاً من بوروسيا دورتموند وباير ليفركوزن وأندية من هولندا وبلجيكا، إضافة إلى عرض من هوفنهايم نفسه.

غير أن آينتراخت فرانكفورت حسم الصفقة مبكراً، ودفع 200 ألف يورو للتعاقد معه، خلال سوق الانتقالات الشتوية، بعقد يمتد حتى عام 2031. ورغم مشاركته لمدة 20 دقيقة فقط مع آينتراخت، الذي أعلن أخيراً إقالة مدربه دينو توبمولر، فإن تأثير اللاعب كان لافتاً، بفضل أسلوبه وقدرته على المراوغة، إذ يبلغ معدله 2.96 تسديدة كل 90 دقيقة، و7.5 لمسات داخل منطقة جزاء المنافس، فضلاً عن التزامه الدفاعي العالي. وفي فرانكفورت، بدأت القناعة تتشكل بأن النادي ظفر بـ"صفقة رابحة"، أفلتت من قبضة أندية الدوري الإسباني.