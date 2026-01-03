أيوب الكعبي يطرق أبواب الليغا بعد التألق في أمم أفريقيا

- يسعى نادي جيرونا الإسباني لتعزيز خطه الهجومي بالتعاقد مع المهاجم المغربي أيوب الكعبي، بعد نجاح تجربة عز الدين أوناحي، حيث يعتبر الكعبي أحد أبرز المهاجمين في الكرة المغربية. - يتميز الكعبي بتسجيله 30 هدفاً في 61 مباراة دولية، و15 هدفاً في 22 مباراة مع أولمبياكوس هذا الموسم، مما يبرز حسه التهديفي وقدرته على المنافسة في أعلى المستويات. - ترى إدارة جيرونا أن الكعبي يتماشى مع فلسفة النادي، وتعتبر تجربته في الدوري الإسباني فرصة جديدة له، مع انسجامه المتوقع مع أوناحي لتعزيز الفاعلية الهجومية.

يسعى نادي جيرونا الإسباني إلى مواصلة استثماره في السوق المغربية بعد النجاح اللافت الذي حققه نجمه عز الدين أوناحي (25 عاماً) مع الفريق، فبعد اقتناع الإدارة بصحة هذا التوجه، يعمل النادي الكتالوني حالياً على تكرار التجربة عبر التعاقد مع اسم بارز جديد بهدف تدعيم الخط الهجومي. وبحسب تقرير موقع فيجاخيس الإسباني اليوم السبت، يتمثّل الهدف هذه المرة في المهاجم المغربي أيوب الكعبي (32 عاماً)، أحد أبرز الأسماء الهجومية في كرة القدم المغربية خلال السنوات الأخيرة، بعدما بات اللاعب الذي يدافع حالياً عن ألوان أولمبياكوس اليوناني على رادار جيرونا، من أجل تعزيز الجودة الهجومية بشكل فوري.

ويُعد الكعبي اسماً مميزاً في الكرة المغربية، إذ سجّل 30 هدفاً في 61 مباراة دولية بقميص المنتخب الوطني، ليكرّس نفسه أحد أكثر المهاجمين حسماً. وعلى مستوى الأندية، واصل الكعبي تقديم مستويات قوية، بعدما أحرز هذا الموسم 15 هدفاً في 22 مباراة بمختلف المسابقات مع أولمبياكوس، مؤكّداً أنّ حسّه التهديفي لا يزال حاضراً، كما أثبت قدرته على صنع الفارق محلياً وعلى الساحة القارية. وزادت مشاركاته اللافتة في دوري أبطال أوروبا وكأس أمم أفريقيا من إشعاعه الدولي، إذ أظهرت هذه البطولات أن عامل السن لم يؤثر على جهوزيته البدنية، ولا على قدرته على المنافسة في أعلى المستويات.

وترى إدارة جيرونا أن أيوب الكعبي يتماشى تماماً مع فلسفة النادي الرياضية في ظل بحث الفريق عن مهاجم صاحب خبرة وقيادة، قادر على تقديم الإضافة منذ اليوم الأول، لذا يُنظر إلى الكعبي بوصفه حلاً مثالياً يمنح الفريق حضوراً قوياً داخل منطقة الجزاء. ومن جانب اللاعب، تبدو فكرة خوض تجربة في الدوري الإسباني جذابة باعتبارها تحدياً جديداً وفرصة للمنافسة في واحد من أقوى الدوريات العالمية ضمن مشروع مستقر وطموح.

ومن بين أبرز عناصر الصفقة المحتملة، العلاقة التي تجمع الكعبي بمواطنه أوناحي، إذ يتقاسمان اللعب في صفوف المنتخب المغربي، ويملكان انسجاماً كبيراً داخل الملعب، ويرى جيرونا في هذا العامل قيمة مضافة قد تسرّع من اندماج الكعبي، وتعزز الفاعلية الهجومية للفريق.