أيمن منصور "السوبر"... أسرع من زار شباك أمم أفريقيا

تحمل بطولة أمم أفريقيا لكرة القدم، التي انطلقت عام 1957، الكثير من الذكريات والتواريخ العريقة في طيّات صفحاتها، بعدما كانت شاهدة على تألق العديد من الأسماء، والكثير من الأرقام القياسية، التي ظلّت راسخة وصامدة حتى يومنا هذا، وبينها الهدف الأسرع في تاريخ "الكان"، الذي سجّله النجم المصري السابق، أيمن منصور، فهل تعلمون قصته؟

وُلِد أيمن منصور في التاسع من سبتمبر/ أيلول 1963، وأظهر موهبة كبيرة في صغره، ليبدأ ممارسة كرة القدم في نادي الشباب بمحافظة الشرقية، ويلفت أنظار ناشئي النادي الأهلي، لكنه لم يُكمل الرحلة هناك، إذ التحق بصفوف نادي السكة الحديد، ومنه حطّ رحاله في الزمالك، ليقضي أفضل أيام مسيرته، واشتُهر بلقب "السوبر" بعدما قاد الفريق للتتويج بلقب كأس السوبر الأفريقي في جنوب أفريقيا عام 1994، على حساب الأهلي الغريم التقليدي، حين هزّ شباكه في الدقيقة الـ 86.

وبالعودة إلى رحلته مع منتخب مصر، كان أيمن منصور واحداً من اللاعبين الذين ضمّهم المدرب الأسبق لـ "الفراعنة"، طه إسماعيل بدران، لخوض غمار بطولة أمم أفريقيا 1994 التي أُقيمت في تونس، بحضور العديد من الأسماء المميزة، مثل الحارس أحمد شوبير، والمدافع هاني رمزي، وطلعت منصور، ومحمد عبد الجليل، وأحمد الكاس، وبشير عبد الصمد، وآخرين.

واستطاع أيمن منصور تسجيل أسرع هدف في تاريخ كأس أمم أفريقيا، خلال مباراة مصر والغابون عام 1994، بعد مرور 23 ثانية فقط، وفقاً للأرقام الرسمية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، بعدما تلقّى كرة عرضية نموذجية إلى داخل منطقة الجزاء من ياسر ريان، قابلها برأسه بقوة وبطريقة رائعة في شباك الحارس الغابوني.