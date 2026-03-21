- أكد أيمن حسين، نجم منتخب العراق، جاهزية اللاعبين لخوض مباراة الملحق الحاسمة، مشيراً إلى الطموح الكبير والدوافع العالية لتحقيق حلم بلوغ كأس العالم 2026، بعد الفوز بلقب كأس الخليج. - شدد حسين على أن جميع اللاعبين حاضرون في المعسكر التدريبي بالمكسيك، مستعدين لتقديم كل ما يملكون داخل الملعب من أجل التأهل، رغم التحديات التي واجهها الفريق بسبب الأوضاع الإقليمية. - سيواجه منتخب العراق الفائز من مباراة سورينام وبوليفيا في المكسيك يوم 31 مارس، بعد إنهاء التصفيات الآسيوية في المركز الثالث.

أكد نجم منتخب العراق أيمن حسين (29 عاماً) جاهزية لاعبي المنتخب لخوض مباراة الملحق الحاسمة، مشدداً على أن الطموح كبير والدوافع عالية لتحقيق حلم طال انتظاره، يتمثل في بلوغ كأس العالم 2026.

وقال هداف "أسود الرافدين" في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء العراقية "واع" اليوم السبت: "اللاعبون جميعهم حاضرون في المعسكر التدريبي بالمكسيك من أجل الحلم الذي ينتظره الشعب العراقي"، مبيناً أن "هناك دافعاً إيجابياً من أجل بلوغ كأس العالم 2026". وأضاف في تصريحاته: "المنتخب العراقي تمكن من الحصول على لقب كأس الخليج بعد فترة طويلة من الغياب، وقادر الآن على الوصول إلى ما تنتظره الجماهير العراقية (كأس العالم) بروح القتال والالتزام داخل الملعب"، مبيناً أن "اللاعبين سيقدمون كل ما يملكون داخل الملعب من أجل التأهل لكأس العالم".

يذكر أن بعثة منتخب العراق شدت الرحال إلى المكسيك، اليوم السبت، لخوض غمار الملحق المؤهل لكأس العالم 2026. وسيواجه "أسود الرافدين" في الملحق العالمي الفائز من المباراة التي تجمع بين سورينام وبوليفيا، على أن تُقام المواجهة المرتقبة في المكسيك يوم 31 مارس/ آذار الجاري. وبلغ منتخب العراق هذه المرحلة بعدما أنهى التصفيات الآسيوية في المركز الثالث ضمن مجموعته خلف منتخبَي الأردن وكوريا الجنوبية، ليضطرّ إلى مواصلة طريقه عبر الملحق القاري، حيث خاض مواجهة فاصلة أمام الإمارات، لينجح في الحفاظ على آماله في بلوغ الحلم المونديالي. وكان من المقرّر أن يُقيم "أسود الرافدين" معسكراً تحضيرياً في الولايات المتحدة قبل التوجه لخوض مواجهة الملحق العالمي، إلّا أن الحرب الدائرة في المنطقة، وما رافقها من إغلاق لخطوط الطيران، أربكا حسابات الجهاز الفني، ما دفع الاتحاد العراقي إلى تعديل برنامج الإعداد.