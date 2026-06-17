- أيمن حسين يدخل تاريخ الكرة العراقية بتسجيله هدفاً في كأس العالم 2026، ليصبح ثاني لاعب عراقي يحقق هذا الإنجاز بعد أحمد راضي، ويهدي هدفه لروح النجم الراحل وجماهير العراق. - حسين واجه تحديات شخصية ومهنية، منها استجوابه في مطار أوهير بأمريكا، ودعم والدته له كان حافزاً للاستمرار في تحقيق حلمه الكروي رغم الصعوبات. - بفضل مهاراته، قاد حسين منتخب العراق للعودة إلى المونديال بعد 40 عاماً، وأثبت مكانته كأحد أبرز هدافي العراق في التصفيات والمباريات الدولية الكبرى.

دخل أيمن حسين (30 عاماً)، تاريخ الكرة العراقية من بابه الواسع، بتسجيله هدفاً في كأس العالم 2026، خلال هزيمة منتخب بلاده أمام النرويج 1-4، في مستهل مشواره بالبطولة، وذلك بعد أيام قليلة من استجوابه لساعات عقب وصوله إلى شيكاغو.

وخطف نجم "أسود الرافدين" الأضواء، بعد أن بات ثاني لاعب عراقي يسجل هدفاً في منافسات كأس العالم، بعد الأسطورة الراحل أحمد راضي، الذي أحرزه أول أهداف العراق المونديالية في شباك منتخب بلجيكا، في أول مشاركة للمنتخب العربي عام 1986. وفي تصريح لقناة "بي إن سبورتس" عقب اللقاء، أهدى حسين هدفه للنجم الراحل أحمد راضي، وقال: "حظ أوفر لنا، قدمنا مباراة جيدة. فخور بتسجيل أول هدف للعراق في كأس العالم بعد 40 عاماً، وأهديه لروح النجم الراحل أحمد راضي وجماهيرنا".

واحتُجز مهاجم منتخب العراق، وخضع للاستجواب لمدة سبع ساعات في مطار أوهير لدى وصوله لأميركا قبل أسبوعين، قبل أن يسمح له بالدخول بعدها. وكان التأهل لكأس العالم بمثابة إنجاز عائلي، إذ شجعته والدته على تحقيق حلمه. وقال حسين في تصريحات سابقة لصحيفة اندبندنت البريطانية: "قررت اعتزال كرة القدم لأعتني بعائلتي، لكن والدتي رفضت، وطلبت مني الاستمرار في اللعب".

كرة عربية منتخب العراق يتعثر في بداية مشواره المونديالي برباعية أمام النرويج

أيمن حسين، الذي تغلب على مأساة فقدان والده وهو في الثانية عشرة من عمره (قتل على يد تنظيم القاعدة حيث كان يعمل ضابطاً في الجيش العراقي)، كان ركيزة أساسية في نجاحات منتخب العراق الأخيرة، حيث قادهم للعودة إلى المونديال بعد غياب دام أربعين عاماً. وأثبت لاعب نادي الكرمة مكانته، كأحد أبرز هدافي الكرة العراقيين، من خلال حضوره في المواعيد الكبرى، بعد أن كان قد سجل هدف الانتصار على بوليفيا في لقاء الملحق العالمي. كما أنه هداف "أسود الرافدين" في تصفيات مونديال 2026. وسجل حضورا لافتا في أمم آسيا الأخيرة، من خلال تسجيله هدفين قاد بها منتخب بلاده للانتصار على اليابان 2-1.