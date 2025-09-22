أيمن حسين تحت المجهر: إصابة وانتقادات قبل ملحق المونديال

- يعيش المهاجم العراقي أيمن حسين فترة صعبة بدنيًا ومعنويًا قبل ملحق التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026، بعد إصابته الأخيرة التي أثارت قلق الجهاز الفني والجماهير. - يُعتبر أيمن حسين من أبرز مهاجمي منتخب العراق، حيث ساهم في انتصارات مهمة بتصفيات المونديال، لكنه يواجه تراجعًا في مستواه وانتقادات متزايدة، مما يثير المخاوف حول جاهزيته. - رغم الضغوط، يثق الجهاز الفني في عودة أيمن حسين لمستواه المعروف، ويأمل الشارع الرياضي في استعادة حسه التهديفي قبل المواجهات الحاسمة ضد إندونيسيا والسعودية.

قبل أسابيع قليلة من انطلاق ملحق التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026 والذي سيقام خلال الفترة من 11 إلى 14 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، يعيش المهاجم العراقي، أيمن حسين (29 عاماً)، فترة صعبة على المستويين البدني والمعنوي، خصوصاً بعد إصابته الأخيرة التي أثارت القلق لدى الجهاز الفني لـ"أسود الرافدين"، بقيادة الأسترالي غراهام أرنولد، والجماهير على حد سواء.

ويُعد أيمن حسين أحد أبرز أوراق منتخب العراق الهجومية في السنوات الأخيرة، إذ قدّم مستويات لافتة، وساهم في انتصارات مهمة بتصفيات مونديال 2026، وهو هداف "أسود الرافدين" فيها برصيد ثمانية أهداف، إلا أن مستواه تراجع في الأشهر الماضية بشكل ملحوظ، ما جعله عرضة لانتقادات إعلامية وجماهيرية متزايدة.

وجاءت الإصابة الأخيرة، التي لحقت بالمهاجم العراقي في توقيت حساس، إذ يحاول منتخب العراق التحضير بأفضل صورة لمباريات الملحق الحاسمة المؤهلة إلى المونديال. ويخشى المتابعون أن تؤثر هذه الإصابة بجاهزية اللاعب البدنية والذهنية، في ظل حاجة المنتخب إلى خبرته، وقدرته على الحسم في المواعيد الكبرى.

وفي تصريح خاص لـ"العربي الجديد"، أكد مصدر في نادي الكرمة، (فضّل عدم الكشف عن اسمه)، وهو الفريق الذي يحمل أيمن حسين شعاره حالياً في دوري نجوم العراق، أن "اللاعب تعرض لكدمة خفيفة خلال التدريبات مع زملائه، لذا قرر الجهاز الطبي إراحته في لقاء النفط الأخير. ومن المقرر أن يعود اللاعب قريباً، ويكون جاهزاً للقاء القمة أمام الزوراء، المقرر يوم السبت المقبل".

ورغم الضغوط والانتقادات، فإن الجهاز الفني لمنتخب العراق يثق في عودة أيمن حسين سريعاً إلى مستواه المعروف، خاصة مع خبرته الدولية وتاريخه مع "أسود الرافدين". ويأمل الشارع الرياضي العراقي أن يتمكّن اللاعب من استعادة وضعه وحسه التهديفي، ليكون في أتم الجاهزية قبل لقاء إندونيسيا ثم السعودية، نظراً لدوره المحوري في قيادة خط الهجوم، وقدرته على صنع الفارق في المواجهات الحاسمة.