- ميكيل أويارزابال، لاعب ريال سوسييداد، يبرز كأحد أهم لاعبي إسبانيا في كأس العالم 2026، حيث سجل أربعة أهداف وصنع هدفاً، مما ساهم في تأهل المنتخب لثمن النهائي بعد فوزه على النمسا 3-0. - رغم البداية المتعثرة ضد الرأس الأخضر، أثبت أويارزابال جدارته في التشكيلة الأساسية للمدرب لويس دي لا فوينتي، متفوقاً على نجوم آخرين مثل يامين يامال. - أويارزابال، الذي سجل أيضاً أهدافاً حاسمة في بطولات سابقة، يُعتبر لاعباً ذكياً ومؤثراً، مما يعزز مكانته كأحد أعمدة المنتخب الإسباني.

لعب ميكيل أويارزابال (29 عاماً) دوراً حاسماً في تأهل منتخب إسبانيا لثمن نهائي كأس العالم 2026، بعدما سجل هدف "لاروخا" الأول في مرمى النمسا ليُسهل مهمة رفاقه في حصد بطاقة التأهل بعد بداية متعثرة بتعادل خيّب الآمال أمام الرأس الأخضر (0ـ0)، ثم أضاف الهدف الثاني في نهاية المباراة لتحقق إسبانيا انتصاراً بنتيجة (3ـ0) وتواصل طريقها في النهائيات بكل نجاح.

GOAL!



Mikel Oyarzabal scores his third goal of the tournament to give Spain a first-half lead!



🇪🇸 Spain 1-0 Austria 🇦🇹#FIFAWorldCup | #beINWC26 | #Spain pic.twitter.com/XHBvu1ekJr — beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) July 2, 2026

وبعد خوض أربع مباريات في النسخة الحالية، وصل لاعب ريال سوسييداد الإسباني إلى المساهمة التهديفية الخامسة، إذ سجل أربعة أهداف وصنع هدفاً، وذلك من سبعة أهداف سجلتها إسبانيا في البطولة. ويُعتبر أويارزابال اللاعب الأكثر تأثيراً في أهداف إسبانيا في كأس العالم مثبتاً جدارته لأن يكون أساسياً في تشكيلة المدرب لويس دي لافوينيتي، متفوقاً على نجوم مثل يامين يامال (18 عاماً) الذي ساهم بهدف واحد سجله في مرمى السعودية في المباراة الثانية من البطولة.

وقد بدأ ميكيل أويارزابال المباراة الافتتاحية لإسبانيا في كأس العالم 2026 ضد الرأس الأخضر (0-0) أساسياً وصنع التاريخ باللعب مدة 30 دقيقة دون لمس الكرة. وقالت صحيفة ليكيب عنه هذا الرقم السلبي: "مع وجود غافي على يساره وفيران توريس على يمينه، لم يجد مهاجم ريال سوسييداد خيارات كثيرة، حيث أحبطه دفاع الرأس الأخضر المتكتل والمنظم. لدرجة أنه صنع التاريخ، ولكن من الباب الخلفي"، كما كشفت شبكة أوبتا البريطانية للإحصائيات الرياضية أن أويارزابال "أصبح أول لاعب منذ عام 1966 يلعب أول نصف ساعة من مباراة في كأس العالم دون لمس الكرة ولو مرة واحدة".

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وسجّل قائد ريال سوسييداد هدف الفوز لإسبانيا في بطولة أمم أوروبا 2024، وقاد فريقه إلى الفوز بكأس ملك إسبانيا العام الماضي. وقال لويس دي لا فوينتي في مؤتمر صحافي بملعب غوادالاخارا: "إنه لاعب عظيم بين العظماء. أخيراً، بدأنا نُقدّره في إسبانيا، إنه أمرٌ لا يُصدق حقاً، إنه لاعب ذكي للغاية. يتضح ذلك جلياً في أدائه، من خلال ذكائه وفهمه العميق للعبة". وسجّل أويارزابال ستة أهداف لإسبانيا في تصفيات كأس العالم، وأحرز 17 هدفاً في آخر 16 مباراة له مع منتخب بلاده.