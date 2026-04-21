أويارزابال على رادار نادٍ إنكليزي في "الميركاتو"

مدريد

21 ابريل 2026
لعب أويارزابال في نهائي كأس الملك، 18 أبريل 2026 (لويس كونتريراس/Getty)
يُعد قائد نادي ريال سوسيداد الإسباني ميكيل أويارزابال (28 عاماً) أحد أبرز النجوم الذين تتوقع وسائل الإعلام العالمية أن يكونوا تحت دائرة الأضواء في سوق الانتقالات الصيفية، وبخاصة أنه تلقّى عرضاً رسمياً من قبل أحد فرق الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

وذكرت صحيفة آس الإسبانية، أمس الاثنين، أن أرقام ميكيل أويارزابال في الموسم الحالي مع ناديه ريال سوسيداد تتحدث عن نفسها، لأنّ المهاجم استطاع تسجيل 15 هدفاً وتقديم ثلاث تمريرات حاسمة خلال 33 مواجهة في جميع البطولات، بالإضافة إلى قدرته على لعب دور في جميع المراكز بخط المقدمة، ليخطف أنظار إدارة فريق أستون فيلا، التي تريد حسمه صفقته في الصيف القادم، رغم امتلاكه عقداً حتى عام 2028.

وأوضحت أن سبب اهتمام إدارة نادي أستون فيلا بخدمات ميكيل أويارزابال يعود إلى المدرب الإسباني أوناي إيمري الذي تحدّث مباشرة مع القائمين على الفريق الإنكليزي، وطالبهم بضرورة إطلاق المحادثات مع وكيل أعمال قائد ريال سوسيداد، حتى تُحسم صفقته في سوق الانتقالات الصيفية، قبل انطلاق منافسات بطولة كأس العالم 2026.

وتابعت الصحيفة ذاكرةً أن إدارة نادي أستون فيلا تعلم أن القيمة السوقية الحالية للنجم الإسباني ميكيل أويارزابال تبلغ ما بين 40 و50 مليون يورو، لكن المشكلة تكمن في مشاركة النجم مع منتخب إسبانيا، وقدرته على المساهمة في حصد لقب بطولة كأس العالم 2026، الأمر الذي سيجعل قيمة صاحب 28 عاماً تتضاعف بشكل كبير، وعليه فإنه من المرجح أن تحسم الصفقة قبل المونديال.

وختمت الصحيفة تقريرها بالإشارة إلى أن ميكيل أويارزابال يعتبر أحد أبرز أبناء نادي ريال سوسيداد، لكن المهاجم الإسباني لن يمانع نهائياً خوض تجربة بعيدة عن الدوري الإسباني، وربما اللعب تحت قيادة مواطنه أوناي إيمري مع أستون فيلا ستكون الخطوة الصحيحة في مسيرته الاحترافية.

