أونداف البديل الألماني الذهبي... إنجاز روجيه ميلا يلوح في الأفق

- تألق دينيز أونداف في كأس العالم 2026، حيث أصبح البديل الذهبي لألمانيا، مسجلاً هدف التعادل ضد ساحل العاج، مما أثار إعجاب الجماهير والمطالبة بمشاركته أساسياً. - أونداف، الذي سجل 19 هدفاً في 29 مباراة مع شتوتغارت، يمتلك حساسية المهاجمين الكبار، وحقق خمسة مساهمات تهديفية كبديل، مما يجعله قريباً من تحطيم رقم روجيه ميلا. - وُلد أونداف في ألمانيا لأصول كردية إيزيدية، وبدأ مسيرته في نادي أخيم، قبل أن ينتقل إلى سان جيلواز البلجيكي وبرايتون الإنجليزي، ليستقر في شتوتغارت.

يقدّم المهاجم الألماني دينيز أونداف مستوىً استثنائياً حتى اللحظة في بطولة كأس العالم 2026 لكرة القدم، وذلك بعد مساهمته الخامسة في هذه النسخة الاستثنائية المقامة بمشاركة 48 منتخباً والمقامة في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، مع تحوله في الوقت عينه إلى البديل الذهبي القادر على وضع بصمته في أي لحظة من عمر المواجهة.

وبينما كانت ألمانيا متأخرة بهدف نظيف أمام ساحل العاج بفضل قائدها فرانك كيسيه أمام 43,036 متفرجاً على ملعب بي إم، دفع المدير الفني جوليان ناغلسمان بلاعبه دينيز أونداف بدلاً من نجم بايرن ميونخ، جمال موسيالا، ليصبح بعدها صاحب الـ29 عاماً حديث الساعة في ألمانيا، مع مطالبة العديد من المشجعين بمشاركة مهاجم شتوتغارت أساسياً مع منتخب بلاده، بحسب ما ذكر موقع "ترانسفر ماركت"، بعدما تردد اسم "أونداف" في المدرجات أكثر من مرة.

وبعد ثماني دقائق من دخوله، سجل أونداف هدف التعادل، وهو الذي أظهر أنّه يمتلك حساسية المهاجمين الكبار، إذ قال عنه زميله، لاعب خط الوسط، نديم أميري الذي دخل بديلاً أيضاً خلال حديثه في المنطقة المختلطة: "كنت أعلم أن الكرة ستدخل المرمى لحظة تمريري العرضية إلى دينيز، إنه لاعبٌ مذهل. قاتلٌ أمام المرمى. أعتقد أنه سدد ثلاث تسديدات على المرمى، وسجل هدفين. إنه لاعبٌ استثنائي. وجوده في فريقنا يُعد إضافةً قيّمة".

ووفقاً للمصدر عينه، فإن مساهماته التهديفية الخمسة بديلاً هي الأعلى منذ أن سجل روجيه ميلا ستة أهداف، وهو بديل، في كأس العالم 1990، رغم أن هذا الإنجاز تحقق في خمس مباريات، وبالتالي لا يزال أمام أونداف الوقت الكافي لتحطيم الرقم القياسي، لكن هذا الأمر قد يتغير إن قرر ناغلسمان الاعتماد عليه أساسياً خلال اللقاءات القادمة، خصوصاً أنّه سجل 19 هدفاً في 29 مباراة مع شتوتغارت، أي بمعدل هدف كلّ 118 دقيقة.

وُلد أونداف في 19 يوليو/ تموز 1996 في فاريل، ونشأ في آخيم، بالقرب من بريمن، تعود جذوره إلى الأكراد الإيزيديين من قرية إيشيكلي، في قضاء فيرانشهير التابع لمحافظة شانلي أورفا، جنوب شرقي تركيا، مع العلم أنّه بدأ مسيرته بعمر السادسة في نادي أخيم ضمن الفئات السِّنية، حيث تنقل بين عدّة فرق قبل رحيله إلى سان جيلواز البلجيكي في 2020، ومنه التحق بصفوف برايتون الإنكليزي، إلا أنّ تجربته لم تستمر هناك، بعدما فشل في التأقلم، ليرحل إلى نادي شوتغارت، الذي سجل معه حتى اللحظة 57 هدفاً في 117 مباراة.