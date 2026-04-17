- شهد الدوري الأوروبي خروج ممثلي إسبانيا، حيث ودّع سيلتا فيغو المسابقة بعد خسارته أمام فرايبورغ الألماني بنتيجة 3-1، رغم تألق اللاعب الياباني يوتو سوزوكي. - أستون فيلا بقيادة أوناي إيمري أثبت جدارته بتحقيق لقب الدوري الأوروبي، بعد فوزه الساحق على بولونيا الإيطالي بنتيجة إجمالية 7-1، بفضل تألق مورغان روجرز. - ريال بيتيس تلقى صدمة كبيرة بخروجه من المسابقة بعد خسارته 2-4 أمام براغا البرتغالي، بينما ودّع بورتو البطولة بعد هزيمته أمام نوتنغهام فورست.

شهد الدوري الأوروبي لكرة القدم اليوم الخميس العديد من النتائج المثيرة، حيث عرفت المسابقة خروج ممثلي إسبانيا، الدولة الأكثر تحقيقاً للقب تاريخياً بعدما نجحت فرقها في التتويج في 14 مناسبة سابقة (7 منها بفضل إشبيلية)، وذلك عقب خسارة سيلتا فيغو أمام نظيره فرايبورغ الألماني، وكذلك ريال بيتيس أمام براغا البرتغالي، في حين تابع أستون فيلا تأكيد سطوته تحت قيادة المدرب المتخصص في هذه المسابقة أوناي إيمري (توج بـ4 ألقاب سابقة).

في المواجهة الأولى، كرر فرايبورغ الألماني فوز الذهاب أمام سيلتا فيغو حين تفوق عليه بنتيجة 3-1 على أرض الأخير في بالايدوس، بفضل تألق اللاعب الياباني يوتو سوزوكي الذي سجل هدفين، وبذلك فشل الفريق الإسباني رغم رفعه شعار الريمونتادا في تحقيق مراده ليودّع المسابقة من ربع النهائي.

وفي مباراة أخرى، أثبت فريق المدرب الإسباني أوناي إيمري عزمه على تحقيق لقب الدوري الأوروبي هذا الموسم، بعدما أمطر أستون فيلا شباك نادي بولونيا الإيطالي برباعية نظيفة على أرضه فيلا بارك في برمنغهام، بعدما كان قد فاز خلال اللقاء الأول في استاد ريناتو دالارا بنتيجة 3-1، لينهي الذهاب والإياب بواقع 7-1، مع العلم أن النجم كان في هذه المواجهة،الإنكليزي مورغان روجرز (23 عاماً)، الذي يقدّم مستويات مذهلة، بعدما سجل هدفاً وصنع آخر رغم إضاعته ركلة جزاء.

وعلى غرار سيلتا فيغو، تلقى ريال بيتيس، بحضور العديد من نجومه على غرار البرازيلي أنتوني والمغربي عبد الصمد الزلزولي، صدمة كبيرة حين ودّع المسابقة على أرضه في استاد "لا كارتوخا" في إقليم الأندلس، عقب خسارته بنتيجة 2-4 أمام نادي براغا البرتغالي، الذي قدّم مباراة كبيرة خارج ميدانه، رغم خسارته في الذهاب بين جماهيره بنتيجة 0-1، بالتالي لم تكن التوقعات تُشير إلى إمكانية عبوره إلى نصف النهائي.

ونصل إلى ختام مواجهات يوم الخميس التي تجرّع خلالها نادي بورتو العريق مرارة الوداع، بعد خسارته بنتيجة 0-1 أمام نوتنغهام فورست الإنكليزي على أرضية ميدان الأخير "سيتي غراوند" عقب انتهاء مواجهة الذهاب في ملعب دراغاو بنتيجة 1-1.