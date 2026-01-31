أونانا على رادار أندية إيطالية كبيرة خلال الصيف

- لم يعد مستقبل أندريه أونانا مع مانشستر يونايتد مؤكداً، رغم عقده الممتد حتى 2028، حيث انتقل معاراً إلى طرابزون سبور التركي بعد فترة صعبة في أولد ترافورد، وقدم أداءً جيداً في 16 مباراة هناك. - يسعى طرابزون سبور لإقناع أونانا بالبقاء، لكن اهتمام أندية الدوري الإيطالي، مثل إنتر ميلان وروما ويوفنتوس ونابولي، قد يغير مساره، خاصة بعد تجربته الناجحة مع إنتر ميلان. - مانشستر يونايتد لم يعد مهتماً بأونانا، بعد دفعه 50 مليون يورو لضمه، حيث يفضل البلجيكي سين لامنس الذي يقدم أداءً مقنعاً حالياً.

لم يعد مستقبل الحارس الكاميروني أندريه أونانا (29 عاماً) مرتبطاً بنادي مانشستر يونايتد الإنكليزي، رغم أنّ عقده مع الشياطين الحمر يمتد حتى يونيو/ حزيران 2028، إلا أنّ إدارة النادي واللاعب نفسه لا يرغبان في تجديد شراكتهما، وذلك بعد الفترة الصعبة التي عاشها حامي عرين أياكس أمستردام الهولندي سابقاً في ملعب أولد ترافورد، ليضطرّ إلى الرحيل معاراً إلى نادي طرابزون سبور التركي، وهنا خاض 16 مباراة قدّم خلالها مستوى طيباً.

وذكر موقع فيتشاخيس الإسباني أنّ النادي التركي يسعى لإقناع أونانا في البقاء في صفوفه خلال الموسم المقبل، لكن ذلك لن يكون مضموناً أبداً، في ظل اهتمام كبير من أندية في الدوري الإيطالي الذي يعرفه جيداً، بعدما خاض تجربة ناجحة هناك في صفوف إنتر ميلانو، حين شارك في 41 مباراة وبلغ نهائي دوري أبطال أوروبا قبل خسارته أمام مانشستر سيتي الإنكليزي في مدينة إسطنبول التركية على ملعب أتاتورك.

ويُعد إنتر ميلان أحد الأندية التي تراقب أونانا حالياً، لكن بحسب تقرير موقع "Caught Offside"، وضعت أندية روما ويوفنتوس ونابولي خططاً هي الأخرى لفتح قنوات للحديث مع الحارس، خاصة أن مانشستر يونايتد لم يعد يريده البتة بعدما كان قد دفع أكثر من 50 مليون يورو للتعاقد معه من إنتر عام 2023، إذ يمتلك في صفوفه حالياً البلجيكي سين لامنس (23 عاماً) الذي يقدّم في الوقت الراهن عروضاً مقنعة.

ولد أونانا في مدينة نكول نغوك، وانضمّ إلى برشلونة من أكاديمية صامويل إيتو الكاميرون في سن الـ14 في 2010، ولأنّه لم يكن مواطناً من دول الاتحاد الأوروبي وتحت 18 عاماً، اضطر أونانا إلى الذهاب على سبيل الإعارة في موسم 2012-2013 إلى فريق الشباب في كورنيلا، قبل أن يُعار مرة أخرى في الموسم التالي إلى الفريق الأول لفيستا أليغري.