- تألق النجم المغربي عز الدين أوناحي في مباراة جيرونا ضد ريال مدريد، حيث سجل هدفاً رائعاً ليمنح فريقه التعادل 1-1، مما أدى إلى تراجع ريال مدريد إلى المركز الثاني في الدوري الإسباني بفارق نقطة عن برشلونة. - أوناحي أظهر مهاراته العالية وتمركزه الجيد، مما ساعده في قيادة هجمات جيرونا بفعالية، واستعادة مستواه المميز الذي ظهر به في كأس العالم 2022، بعد انتقاله من مرسيليا إلى جيرونا. - ريال مدريد واصل نتائجه السلبية في الدوري، حيث لم يحقق سوى التعادل للمباراة الثالثة على التوالي، مع تراجع أداء بعض نجومه وارتكابهم أخطاء دفاعية كادت تكلفهم الهزيمة.

ساهم النجم المغربي، عز الدين أوناحي (25 عاماً)، في حصول فريقه جيرونا على نقطة، بعد أن فرض التعادل بنتيجة (1ـ1)، على ضيفه ريال مدريد، ضمن منافسات الأسبوع الـ 14 من الدوري الإسباني لكرة القدم. واستحق جيرونا الحصول على التعادل، بعدما أنهى الشوط الأول متقدماً في النتيجة، بفضل لوحة فنية من قِبل "أسد الأطلس"، الذي هزّ شباك الحارس البلجيكي، تيبو كورتوا، ولكن الفرنسي كيليان مبابي سجل هدف التعادل للريال من ركلة جزاء، ليتراجع الفريق الملكي إلى المركز الثاني، بفارق نقطة عن برشلونة المتصدر.

وكان أوناحي من بين نجوم اللقاء، فرغم قوة خط وسط ريال مدريد، فإن اللاعب المغربي كان متمركزاً بشكل جيد، مستغلاً فنياته العالية، من أجل الخروج بالكرة ودعم الهجوم باستمرار، وقاد العديد من العمليات، وحصل على مخالفة قريبة من منطقة جزاء ريال مدريد، ليظهر بمستواه الذي قدمه في كأس العالم بقطر 2022، عندما تميّز في مباريات عديدة، خاصة خلال مواجهة منتخب إسبانيا في ربع النهائي، كما أن انتقاله إلى جيرونا ساعده كثيراً بعد المعاناة، التي عاشها مع مرسيليا الفرنسي.

وبفضل لوحة أوناحي المميزة، تابع ريال مدريد نتائجه السلبية في "الليغا"، إذ إنه للمباراة الثالثة توالياً لا يخرج بأكثر من نقطة التعادل، ليخسر ست نقاط في توقيت حاسم، وخسر الفارق، الذي تمتع به منذ فوزه على برشلونة في "الكلاسيكو"، فقد ارتكب لاعبوه الكثير من الأخطاء الدفاعية طوال المواجهة أمام جيرونا، وكانوا قريبين من الهزيمة، غير أن تصديات الحارس كورتوا صنعت الفارق في الأوقات الحاسمة، كما أن أداء بعض النجوم شهد تراجعاً، وخاصة التركي أردا غولر، ليضطر المدرب تشابي ألونسو إلى استبداله في نهاية الشوط الأول.