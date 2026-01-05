أوناحي يخرج عن صمته ويكشف السبب وراء إصابته

- عز الدين أوناحي، نجم منتخب المغرب، يوضح أن إصابته الخطرة في التدريبات جاءت دون احتكاك، نافياً أي علاقة لزملائه، ومؤكداً على أهمية التلاحم لتحقيق لقب كأس أمم أفريقيا. - رغم حاجته لراحة ستة أسابيع، يؤكد أوناحي استمراره في دعم زملائه معنوياً خلال البطولة، مشيداً برسائل الدعم التي تلقاها من الجماهير المغربية. - يختتم أوناحي رسالته بالتأكيد على هدف المنتخب المغربي في القتال لتحقيق اللقب، معرباً عن ثقته بزملائه وقدرتهم على التقدم في المنافسة.

قطع نجم منتخب المغرب عز الدين أوناحي (25 عاماً) الشك باليقين، حين وجه رسالة حملت أبعاداً إنسانية ورياضية إلى جماهير "أسود الأطلس" من أجل وضع حد لكل التأويلات المرتبطة بأسباب الإصابة الخطرة التي تعرض في التدريبات قبل مواجهة منتخب تنزانيا، أمس الأحد، على ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله في الرباط، لحساب الدور ثمن النهائي لبطولة كأس أمم أفريقيا المقامة حالياً في المغرب والمستمرة حتى 18 يناير/ كانون الثاني الجاري.

وأكد لاعب وسط ملعب منتخب المغرب عز الدين أوناحي، في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام" اليوم الاثنين، أن الإصابة جاءت من دون أي احتكاك، وتعد أمراً وارداً في كرة القدم، وفق تعبيره، نافياً بشكل قاطع أن تكون لأي من زملائه داخل المجموعة علاقة بما وقع، لذا حرص على توضيح هذه النقطة رغبة منه في حماية أجواء منتخب المغرب والحفاظ على استقرار المجموعة في مرحلة تستدعي التحام الجميع حول هدف واحد، وهو التتويج باللقب الأفريقي، الذي طال انتظاره. واستغلّ نجم نادي جيرونا الإسباني رسالته لتوجيه عبارات الامتنان والشكر إلى جماهير منتخب المغرب على خلفية رسائل الدعم والمساندة التي وصلت إليه بعد الإصابة الخطرة القوية التي تعرض لها. وتابع قائلاً: "كلمات المحبة والمساندة لامست قلبي بعمق، ومنحتني قوة معنوية لا تُوصف، وسأحملها معي في كلّ خطوة قادمة".

ورغم أن الفحوصات الطبية أثبتت حاجته إلى فترة راحة تمتد لستة أسابيع، ما يعني نهاية مشاركته في النسخة الحالية من منافسات كأس أمم أفريقيا، فقد شدد أوناحي على أنّه لن يغيب عن المجموعة، إذ سيبقى إلى جانب زملائه بروح المحارب، حتى وإن كان الغياب جسدياً عن أرضية الملعب. وأضاف أن حضوره المعنوي داخل المعسكر سيستمر حتى نهاية البطولة دعماً للاعبين والطاقم التقني بقيادة المدرب وليد الركراكي (50 عاماً).

واختتم أوناحي رسالته بالتأكيد أن هدف المنتخب المغربي واحد وواضح، وهو القتال معاً حتى آخر نفس، من أجل انتزاع لقب كأس أفريقيا وإسعاد الجماهير المغربية. كما شدد على ثقته الكبيرة بزملائه وقدرتهم على الذهاب بعيداً في هذه المنافسة القارية. وجدير بالذكر أن "أسود الأطلس" سيواجهون منتخب الكاميرون، يوم الجمعة المقبل، على ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله في الرباط في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القدس المحتلة، ضمن الدور ربع النهائي لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025.