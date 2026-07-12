أوناحي يحصد ثمرة تألقه المونديالي.. عملاق هولندي يُريده

- تألق عز الدين أوناحي في كأس العالم 2026 مع منتخب المغرب، مما جعله محط أنظار الأندية الكبرى بعد تراجع مستواه في السنوات الماضية مع أندية مثل مرسيليا وأولمبياكوس وجيرونا. - يسعى نادي أياكس أمستردام للتعاقد مع أوناحي، حيث وصلت المفاوضات إلى مراحلها النهائية، مع محاولة تقليل قيمة الشرط الجزائي البالغ 25 مليون يورو في عقده مع جيرونا. - أوناحي يرغب في إحياء مسيرته الاحترافية، وأبدى موافقته على الانتقال إلى الدوري الهولندي، حيث تقدر قيمته السوقية بنحو 10 ملايين يورو.

نجح نجم منتخب المغرب عز الدين أوناحي (26 عاماً) في استغلال مشاركته في بطولة كأس العالم 2026، حتى يستعيد تألقه الكبير، بعدما عانى في السنوات الماضية تراجُعَ مستواه، وعدم قدرته على تقديم الأداء الجيد مع الأندية التي لعب فيها، مثل مرسيليا الفرنسي، وأولمبياكوس اليوناني، وجيرونا الإسباني.

وذكر موقع فوت ميركاتو الفرنسي، السبت، أن عز الدين أوناحي يُعد أحد أبرز النجوم في بطولة كأس العالم 2026، بسبب المستوى الكبير الذي قدمه رفقة كتيبة المدرب محمد وهبي، واستطاع قيادة بلاده إلى مواجهة ربع نهائي المسابقة الدولية، التي خسرها على يد منتخب فرنسا بهدفين مقابل لا شيء، إلا أن صانع الألعاب بات مطلوباً وبشدة من قبل أحد عمالقة الدوري الهولندي لكرة القدم.

وتعمل إدارة نادي أياكس أمستردام الهولندي في الفترة الحالية، على حسم صفقة عز الدين أوناحي، بعدما قامت بالتواصل معه خلال الفترة الماضية، والمفاوضات وصلت إلى نهايتها، حيث يرغب الفريق في التعاقد معه، من خلال محاولة تقليل قيمة الشرط الجزائي الموجود في عقده مع جيرونا الإسباني، والبالغ قدره 25 مليون يورو.

ويحظى أوناحي بتقدير كبير لدى إدارة نادي أياكس أمستردام، التي لن تمانع في دفع قيمة شرطه الجزائي وإنهاء عقده، الذي يمتد مع جيرونا حتى صيف عام 2030، لأن صانع الألعاب يُريد إحياء مسيرته الاحترافية مرة أخرى، بعدما نجح في استغلال مونديال 2026 لصالحه بشكل كبير، نتيجة الأداء القوي، الذي قدمه رفقة كتيبة المدرب محمد وهبي.

وختم الموقع تقريره بالإشارة إلى أن إدارة أياكس أمستردام تعلم أن القيمة السوقية للنجم المغربي تقدر بنحو 10 ملايين يورو، وهي مستعدة لزيادة هذا المبلغ قليلاً، حتى تتمكن من إقناع القائمين على جيرونا بالتخلي عن عز الدين أوناحي في سوق الانتقالات الصيفية الحالية، خاصة أن صانع الألعاب قام بإعطاء موافقته، لأنه يفضل اللعب في منافسات الدوري الهولندي.