أوناحي يتألق في الليغا.. مرونة تكتيكية تشعل صراع كبار الأندية

- عز الدين أوناحي، لاعب وسط جيرونا، يجذب اهتمام العديد من الأندية بفضل أدائه المميز في الدوري الإسباني وتألقه في كأس العالم 2022 مع المنتخب المغربي، حيث سجل 5 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة في 19 مباراة. - ريال بيتيس يدرس ضم أوناحي لتعزيز خط الوسط، خاصة مع احتمالات رحيل لاعبين مثل جيوفاني لو سيلسو، ويعتمد النادي على توصيات إيجابية من زملائه السابقين ومواطنيه. - رغم اهتمام أندية أخرى مثل مانشستر سيتي، لا توجد تحركات رسمية حتى الآن، مما يجعل بيتيس الأقرب للاستفادة من خدماته.

تضع العديد من الأندية الدولي المغربي عز الدين أوناحي (26 عاماً) ضمن دائرة اهتماماتها، مستفيدة من تقارير فنية إيجابية حول لاعب وسط جيرونا، الذي كان قد انتقل من أولمبيك مرسيليا الفرنسي مقابل نحو 6 ملايين يورو، مع شرط جزائي يصل إلى 20 مليون يورو، رغم إمكانية رحيله بمبلغ أقل، في ظل حاجة النادي الكتالوني لتحقيق عائدات مالية هذا الصيف.

وبحسب تقرير صحيفة استاديو ديبورتيفو الإسبانية، الاثنين، قدّم اللاعب الذي تقدر قيمته السوقية بنحو 10 ملايين يورو، وفق موقع ترانسفير ماركت، موسماً لافتاً في الدوري الإسباني، إذ سجل 5 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة في 19 مباراة رسمية، ولفت الأنظار منذ تألقه في كأس العالم 2022 مع المنتخب المغربي، خصوصاً في مباراة إسبانيا، حين لعب دوراً محورياً في وسط الميدان كلاعب ارتكاز دفاعي.

ويحظى اللاعب، الذي تطور دوره ليصبح أكثر هجومية، بتقارير إيجابية داخل نادي ريال بيتيس، ليس فقط من الناحية الرياضية، بل أيضاً على مستوى السلوك والانضباط، وهو ما أكدته شهادات من لاعبين زاملوه في أندية سابقة، إلى جانب توصيات من مواطنيه سفيان أمرابط وعبد الصمد الزلزولي، الذين أشادوا بشخصيته داخل الملعب وخارجه.

ميركاتو برشلونة يدفع ثمن تألق الزلزولي في ريال بيتيس

ويأتي اهتمام بيتيس بأوناحي في إطار تقييم خيارات خط الوسط تحسباً لأي تغييرات خلال سوق الانتقالات، حيث قد تؤثر احتمالات رحيل أسماء مثل جيوفاني لو سيلسو أو بابلو فورنالس أو حتى نيلسون ديوسا على تحركات النادي، ما قد يدفع الإدارة لجعل أوناحي خياراً رئيسياً لتعويض أي فراغ محتمل. ورغم تداول بعض التقارير حول اهتمام أندية أخرى باللاعب، على رأسها مانشستر سيتي الإنكليزي، إلا أن هذه الأنباء لا تبدو موثوقة حتى الآن، في ظل عدم وجود تحرك رسمي من أندية كبرى قادرة على دخول المنافسة المالية بشكل مباشر.