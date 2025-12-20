- تنطلق النسخة الـ35 من كأس أمم أفريقيا في المغرب في 21 ديسمبر، حيث يسعى المنتخب المغربي لتحقيق اللقب لأول مرة منذ 1976، بينما يطمح محمد صلاح لقيادة مصر للعودة إلى التتويج القاري لأول مرة منذ 2010. - يبرز في البطولة لاعبين مثل عز الدين أوناحي من المغرب، ومحمد الأمين عمورة من الجزائر، وفيكتور أوسيمين من نيجيريا، الذين يتوقع أن يتركوا بصمة واضحة. - تضم البطولة مواهب شابة مثل إبراهيم مباي من السنغال، وروجرز ماتو من أوغندا، وراينيلدو من موزمبيق، الذين يسعون لتحقيق إنجازات تاريخية.

تنطلق النسخة الـ35 من بطولة كأس أمم أفريقيا بالمغرب، في 21 ديسمبر كانون الأول الجاري، على أن تُقام المباراة النهائية في العاصمة الرباط، يوم 18 يناير/ كانون الثاني، في حدث كروي قاري مرتقب، يجمع نخبة منتخبات القارة السمراء.

ويسعى المنتخب المغربي، مستضيف البطولة، إلى استثمار عاملي الأرض والجمهور من أجل التتويج باللقب الأفريقي للمرة الأولى منذ عام 1976، وإنهاء انتظار دام قرابة خمسة عقود. في المقابل، يتطلع النجم المصري محمد صلاح إلى قيادة منتخب بلاده للعودة إلى منصة التتويج القاري، وتحقيق أول لقب أفريقي منذ عام 2010، مستفيداً من خبرته الكبيرة وتألقه المستمر على الساحة الدولية، وذلك وسط تكهنات متواصلة بشأن مستقبله مع نادي ليفربول الإنكليزي، ما يضفي بعداً إضافياً من الاهتمام على مشاركته في البطولة. وبين كوكبة من أبرز نجوم القارة، سلط موقع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، الضوء على ستة لاعبين مرشحين لترك بصمة واضحة خلال البطولة.

عز الدين أوناحي (المغرب)

في ظل الشكوك حول جهوزية القائد أشرف حكيمي، قد يحتاج المنتخب المغربي إلى حلول بديلة داخل الملعب. ورغم تألق صانع الألعاب إبراهيم دياز في التصفيات، يبقى أوناحي (25 عاماً)، خريج أكاديمية محمد السادس، أحد أبرز مفاتيح اللعب في وسط الميدان. وعقب فترة صعبة مع مرسيليا، استعاد اللاعب مستواه مع جيرونا الإسباني، ما يجعله مرشحاً لقيادة "أسود الأطلس" في دور المجموعات أمام جزر القمر ومالي وزامبيا.

محمد الأمين عمورة (الجزائر).. نجم مرتقب بأمم أفريقيا

يتصدر عمورة قائمة هدافي أفريقيا في تصفيات كأس العالم، ويعيش أفضل فتراته في عام 2025. سجل مهاجم فولفسبورغ الألماني 11 هدفاً في ثماني مباريات دولية، بينها ثلاثية أمام موزمبيق، ويشكل بذلك تهديداً كبيراً، وسيكون عنصراً أساسياً للجزائر في المجموعة الخامسة التي تضم السودان وبوركينا فاسو وغينيا الاستوائية.

فيكتور أوسيمين (نيجيريا)

ترتبط آمال نيجيريا بشكل وثيق بجهوزية أوسيمين، نجم نادي غلطة سراي التركي، فغيابه كلف "النسور الخضر" كثيراً في تصفيات كأس العالم، فيما يصفه زملاؤه بأنه "لاعب بمستوى آخر". وسيكون أداء أوسيمين حاسماً إذا أرادت نيجيريا تجاوز وصافتها في النسخة الماضية، ضمن مجموعة تضم تنزانيا وأوغندا وتونس.

إبراهيم مباي (السنغال)

رغم استمرار ساديو ماني قائداً فنياً للمنتخب، تبرز موهبة الشاب إبراهيم مباي (17 عاماً) بوصفه أحد نجوم المستقبل. خاض لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي أولى مبارياته الدولية أمام البرازيل، قبل أن يصبح أصغر هداف في تاريخ السنغال، ما يجعله اسماً يستحق المتابعة في مجموعة تضم بوتسوانا والكونغو الديمقراطية وبنين.

روجرز ماتو (أوغندا)

يعود منتخب أوغندا إلى النهائيات لأول مرة منذ 2019، ويعول كثيراً على جناحه الأيسر روجرز ماتو (22 عاماً). تألق اللاعب مع منتخب بلاده في التصفيات، وواصل مستواه اللافت مع نادي فاردار المقدوني، ليكون أحد مفاتيح أوغندا في مجموعة قوية تضم نيجيريا وتونس وتنزانيا.

راينيلدو (موزمبيق)

يدخل منتخب موزمبيق البطولة بطموح تاريخي لتجاوز دور المجموعات للمرة الأولى، ويقوده المدافع راينيلدو، أول لاعب موزمبيقي يشارك في الدوري الإنكليزي الممتاز بعد انتقاله إلى سندرلاند. ويُعد الظهير الأيسر (31 عاماً) القائد الحقيقي للمنتخب، في مجموعة نارية تضم ساحل العاج والكاميرون والغابون.