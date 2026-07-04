أوناحي قلب "أسود الأطلس النابض"... هزم الإصابة وتجاهل مرسيليا

- أظهر عز الدين أوناحي تألقاً لافتاً في كأس العالم 2022، حيث نال إشادة عالمية من المدرب لويس إنريكي بعد أدائه المميز أمام إسبانيا، وساهم بشكل حاسم في تأهل المغرب لربع نهائي نسخة 2026 بتسجيله ثنائية ضد كندا. - رغم موسم صعب مع جيرونا الإسباني وهبوط الفريق، استعاد أوناحي مكانته في المنتخب المغربي، ليصبح ثاني أكثر لاعب أفريقي مشاركة في مباريات كأس العالم برصيد 12 مباراة. - بدأ أوناحي مسيرته في المغرب قبل الانتقال إلى فرنسا، حيث برز في الدوري الفرنسي مع أنجيه، محققاً رقماً قياسياً بقطع مسافة 13.95 كيلومتراً في مباراة واحدة.

أعاد نجم منتخب المغرب عز الدين أوناحي (26 عاماً) تألقه في ثمن نهائي كأس العالم 2022. فقد تميز أوناحي أمام إسبانيا في نسخة قطر، وحصد إشادة عالمية من قبل المدرب لويس إنريكي الذي قال عنه: " يا إلهي، من أين أتى هذا اللاعب؟ إنه يلعب بشكل رائع. أعتقد أنه الوحيد... لأننا نعرف حكيمي، وزياش، والنصيري، وأمرابط جيداً. لكن أوناحي لا يتوقف عن الركض أبداً. لا بد أنه مُنهك". كما كان كلمة السرّ مجدداً في تخطي منتخب المغرب عقبة منافسه الكندي السبت، وسجل ثنائية حاسمة في الشوط الثاني منحت المغرب بطاقة التأهل لربع النهائي لنسخة 2026، بعد الانتصار (3ـ0).

wtf was that pass from ounahi, this would’ve been a crazy goal😭 pic.twitter.com/WZttqcZRpv https://t.co/LY1FOmsfnB — Ezzy (@EzzyMUFC) July 4, 2026

وكان موسم أوناحي صعباً بما أنه اضطرّ إلى الرحيل عن فريق أولمبيك مرسيليا الفرنسي، بعدما خرج من حسابات المدرب الإيطالي روبيرتو دي زيربي، لينضمّ إلى نادي جيرونا الإسباني، ولكنه خلال كأس أمم أفريقيا الأخيرة، تعرض إلى إصابة خطيرة أنهت مشاركته سريعاً وتابع البطولة متحسراً، قبل أن يعود إلى فريقه الإسباني محاولاً التدارك والتعويض، ليكسب في النهاية ثقة مدربه محمد وهبي ويشارك في كأس العالم، رغم هبوط جيرونا إلى الدرجة الثانية.

ويُعتبر أناحي لاعباً مؤثراً في خطط المغرب، بما أنه الوحيد الذي حافظ على مكانه أساسياً في وسط الميدان قياساً بالتركيبة التي قادت المغرب إلى المربع الذهبي في نسخة 2022 مع المدرب وليد الركراكي، كما أنه أصبح ثاني أكثر لاعب أفريقي يُشارك في مباريات كأس العالم برصيد 12 مباراة خلف مواطنه أشرف حكيمي الذي خاض 15 مباراة، وهو ثاني لاعب أفريقي يحرز ثنائية في أدوار خروج المغلوب في كأس العالم. وقد تحرك باستمرار خلال المباراة وخاصة في الشوط الأول عندما كان منتخب "أسود الأطلس" يُعاني.

ووُلد أوناحي في الدار البيضاء، وبدأ مسيرته الكروية في بلده الأم، أولاً مع نادي الرجاء الرياضي ثم في أكاديمية محمد السادس لكرة القدم. انتقل إلى فرنسا صيف عام 2018، وانضم إلى أكاديمية شباب نادي ستراسبورغ. وخاض لاعب الوسط أول مباراة احترافية له بعد عامين مع نادي أفرانش، حيث لعب على مستوى الهواة. وكانت أول مباراة له في الدوري الفرنسي في 28 أغسطس/آب 2020 ضد لافال. انتقل إلى أنجيه في الصيف التالي، وسرعان ما برز أوناحي بعد أشهر قليلة من وصوله. في 22 سبتمبر/أيلول 2021، قطع اللاعب رقم 8 مسافة مذهلة بلغت 13.95 كيلومتراً في مباراة واحدة! كان ذلك ضد أولمبيك مارسيليا، خلال الأسبوع السابع من الدوري الفرنسي، وقد سجّل رقماً قياسياً في موسم 2021/ 2022 آنذاك، وفق ما نقله موقع ترانسفيرماركت العالمي.