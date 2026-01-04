أوناحي في أمم أفريقيا.. إصابة مفاجئة وعُكازات وغياب

- خطف عز الدين أوناحي الأنظار بعد ظهوره على عكازين في الملعب، مما أدى لغيابه عن مباراة المغرب ضد تنزانيا في كأس أمم أفريقيا. - وسائل الإعلام والمشجعون ركزوا على أوناحي، الذي صدم الجميع بإصابته القوية، مما جعله خارج قائمة المدرب وليد الركراكي. - الاتحاد الأفريقي لكرة القدم تمنى لأوناحي الشفاء العاجل، فيما تحدث قائد المنتخب رومان سايس معه لدعمه، حيث يُعتبر أوناحي من أبرز مفاتيح لعب المنتخب المغربي.

خطف نجم منتخب المغرب عز الدين أوناحي (25 عاماً) الأنظار بعدما ظهر جالساً على كرسي في الملعب وبيده العُكازات نتيجة الإصابة التي تعرّض لها، ما دفعه للغياب عن المواجهة أمام منتخب تنزانيا، اليوم الأحد، ضمن منافسات دور الـ16 في بطولة كأس أمم أفريقيا المقامة حالياً في المملكة.

وسلّطت وسائل الإعلام العالمية والمشجعين الحاضرين في مدرجات استاد الأمير مولاي عبد الله في العاصمة المغربية الرباط الضوء على النجم عز الدين أوناحي، الذي صدم الجميع عندما دخل إلى أرضية الملعب وهو يمشي متكئاً على عكازين عقب تعرّضه إلى إصابة قوية، الأمر الذي وضعه خارج قائمة المدرب وليد الركراكي.

ووجه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عبر حسابه الرسمي في منصة إكس رسالة مباشرة إلى النجم المغربي عز الدين أوناحي، بعدما تمنى له العودة مرة أخرى إلى الملاعب قريباً بعد الشفاء من الإصابة التي تعرّض لها، فيما قام قائد "أسود الأطلس" رومان سايس بالتحدث مع لاعب خط الوسط الذي بدا متأثراً للغاية وحزيناً.

ويُعد عز الدين أوناحي أحد أبرز مفاتيح لعب المدرب وليد الركراكي، الذي يعتمد على خدمات صاحب الـ25 عاماً بشكل كبير في المواجهات الدولية بسبب المهارة الفنية الكبيرة التي يتمتع بها، وقدرته على قراءة المباريات الصعبة، بالإضافة إلى إيجاد الحلول الكبيرة، وتشكل إصابته ضربة قوية لرفاق القائد أشرف حكيمي بسبب قيمته الفنية الكبيرة.