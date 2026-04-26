أوناحي على أعتاب مانشستر سيتي... 20 مليون يورو تحسم الصفقة

- يثير عز الدين أوناحي الجدل حول مستقبله مع جيرونا الإسباني، حيث يسعى النادي للحصول على أفضل عرض للتخلي عنه في الانتقالات الصيفية، وسط اهتمام كبير من مانشستر سيتي بقيادة بيب غوارديولا. - إدارة جيرونا تسعى لتسهيل انتقال أوناحي إلى مانشستر سيتي، مستفيدة من الشرط الجزائي البالغ 20 مليون يورو لتعزيز صفوفها، مما يجعل الصفقة قريبة من الحسم. - يعتبر مانشستر سيتي الخيار الأمثل لجيرونا، نظراً لانتمائهما لنفس المجموعة وقدراته المالية، مع رغبة غوارديولا في ضم نجم يلعب في مركز أوناحي.

يواصل نجم منتخب المغرب، عز الدين أوناحي (26 عاماً)، إثارة الجدل حول مستقبله مع ناديه جيرونا الإسباني، الذي تسعى إدارته إلى الحصول على أفضل عرض من أجل التخلي عن صانع الألعاب في سوق الانتقالات الصيفية القادمة، بعدما رفض البقاء في صفوف الفريق الكتالوني. وذكر موقع فوت ميركاتو الفرنسي، السبت، أن نادي مانشستر سيتي بقيادة مدربه بيب غوارديولا، يُبدي اهتمامه الكبير بخدمات النجم المغربي، الذي يعلم جيداً أن فريق جيرونا الإسباني، يُعد أحد أندية المجموعة، التي تضم الفريق الإنكليزي، الذي لن يجد صعوبة في دفع الشرط الجزائي الموجود في عقد عز الدين أوناحي والبالغ 20 مليون يورو.

وأشار إلى أن إدارة نادي جيرونا الإسباني، تعمل على تسهيل عملية انضمام عزن الدين أوناحي إلى مانشستر سيتي، لأن الفريق الكتالوني بحاجة إلى الأموال، من أجل تعزيز صفوفه في سوق الانتقالات الصيفية القادمة، ومبلغ الـ20 مليون يورو الشرط الجزائي الموجود في عقد صانع الألعاب، هو المفتاح الحقيقي وراء حسم الصفقة.

ويرى القائمون على جيرونا أن مانشستر سيتي يُعتبر الخيار الأمثل، نظراً إلى انتمائه للمجموعة نفسها، وامتلاك الفريق الإنكليزي قدرات مالية قوية، بالإضافة إلى أن بيب غوارديولا طالب الإدارة بضرورة إيجاد نجم يلعب في مركز عز الدين أوناحي في سوق الانتقالات الصيفية القادمة، ما يعني أن النجم المغربي بات قريباً من اللعب في منافسات "البريمييرليغ" الموسم المقبل.

يذكر أن إدارة جيرونا تتبع مع عز الدين أوناحي الخطوات نفسها، التي جعلت نجمها السابق سافينيو، ينتقل إلى مانشستر سيتي في سوق الانتقالات الصيفية عام 2024، وحقق حينها الفريق الكتالوني أرباحاً مالية ضخمة، لذلك عُرض صانع الألعاب المغربي على مسؤولي الفريق الإنكليزي، الذين يريدون تلبية رغبات المدرب الإسباني بيب غوارديولا.