أول مدربة في البوندسليغا.. 3 مهمات لكسر القاعدة والنجاح

كسر نادي يونيون برلين الألماني التقاليد عبر التعاقد مع المدربة، ماري لويز إيتا (34 سنة)، لقيادة الفريق في آخر خمس مباريات متبقية من البوندسليغا في موسم 2025-2026، في خطوة فاجأت الجماهير؛ لأنها أصبحت أول مدربة تقود فريقاً للرجال في تاريخ الدوري الألماني وتاريخ الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى. وكانت ماري لويز إيتا قد قادت أول حصة تدريبية لفريق يونيون برلين الألماني، الثلاثاء، لتكون أول امرأة تتولى قيادة فريق للرجال في أحد الدوريات الأوروبية الكبرى، وقالت لويز للاعبين في كلمة مقتضبة قبل بدء التدريبات، التي جرت تحت الأمطار الغزيرة: "هيا يا شباب، فلنتحد".

وأقيمت الحصة التدريبية من دون جمهور، لكن ديرك زينجلر، رئيس النادي، حضر هذه المناسبة التاريخية برفقة نحو 40 ممثلاً عن وسائل الإعلام الألمانية والدولية. وتابعت إيتا التدريبات عن بُعد خلال النصف ساعة الأولى، قبل أن تتولى زمام الأمور بنفسها خلال تدريبات خطط اللعب، وهتفت قائلة: "بأقصى سرعة"، ثم أضافت: "يا شباب، استمعوا". وعُينت إيتا مدربة ليونيون برلين في وقت متأخر من مساء يوم السبت الماضي، إذ تتولى مسؤولية المباريات المتبقية خلفاً لستيفن باومغارت، الذي أُقيل من منصبه بعد خسارة فريق العاصمة الألمانية (3-1) أمام هايدنهايم، متذيل ترتيب البوندسليغا.

سيدة تكسر قاعدة المدربين الذكور

تبرز إلى الواجهة ثلاث مهمات لكسر إيتا القاعدة في البوندسليغا وتحقيق النجاح، ولعل أبرز هذه المهمات، هو ظهور مدربة يونيون برلين بشخصية قوية في المباريات المتبقية للنادي الألماني في البوندسليغا، والتفوق على أندية مثل فولفسبورغ ولايبزيغ وكولون وماينتس وأوغسبورغ، الأندية التي يقودها مدربون ذكور، وبالتالي تحقيق نتائج جيدة أمام هذه الأندية في المباريات المقبلة، سترفع من أسهم المدربة إيتا وتجعلها محط أنظار الجميع، على أن تحصل على تغطية إعلامية كبيرة بسبب كسر قاعدة المدربين الذكور، عبر تعيينها مدربة لفريق رجال وتحقيق نتائج جيدة أمام الأندية التي يقودها مدربون رجال.

البقاء في البوندسليغا

يحتل نادي يونيون برلين حالياً المركز الـ11 في ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم برصيد 32 نقطة، بفارق سبع نقاط عن المركز الـ16 الذي يخوض صاحبه ملحقاً مع ثالث الدرجة الألمانية الثانية لتحديد هوية المنافس في البوندسليغا، وبفارق عشر نقاط عن المركز الـ18، أول مركز للهبوط مباشرةً إلى الدرجة الثانية. وعليه فإن مهمة البقاء في البوندسليغا هي أهم نجاح ممكن أن تحققه المدربة ماري لويز إيتا، من أجل كسب ثقة إدارة نادي برلين وجمهوره في نهاية الموسم.

الحصول على عقد لموسم كامل

ستكون عين المدربة ماري لويز إيتا على ضمان بقاء فريق يونيون برلين في البوندسليغا من أجل الدفع بإدارة النادي لمنحها عقداً تدريبياً لموسم كامل 2026-2027، وليس مجرد عقد تدريبي قصير لعدة أشهر مثل الذي تعمل وفقاً له حالياً، وبالتالي نيل إيتا عقداً لموسم كامل مع يونيون برلين سيعني نجاحها في كسر قاعدة سيطرة المدربين الذكور في الدوري الألماني، وتحقيق النجاح المطلوب في رحلة تمثل حلماً بالنسبة لها.