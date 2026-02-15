عاد النجم داميان ليلارد (35 سنة)، الغائب طوال موسم دوري السلة الأميركية للمحترفين، بسبب تعرضه لتمزق في وتر أخيل، وشارك في منافسات مباريات "أول ستار" التي تُلعب خلال نهاية الأسبوع الحالي، في فئة الرميات الثلاثية.

وعادل النجم الأميركي، داميان ليلارد (35 سنة)، فجر الأحد، الرقم القياسي في عدد مرات فوزه بمسابقة الرميات الثلاثية خلال عطلة نهاية أسبوع مباراة كل النجوم "أول ستار" لدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، وبعد حصوله على موافقة خاصة من الدوري للمشاركة، تفوق لاعب بورتلاند ترايل بليزرز البالغ 35 عاماً على نجم فينيكس صنز ديفن بوكر (29-27) في النهائي.

وتعرض النجم الأميركي للإصابة في "بلاي أوف" الموسم الماضي عندما كان مع فريق ميلووكي باكس، قبل أن يستغني عنه الأخير ليوقع بعدها مع فريق ترايل بليزرز، الفريق الذي لعب له أول 11 موسماً في مسيرته، وبإظهاره المستوى نفسه الذي جعله أحد أبرز مسدّدي الرميات الثلاثية في الدوري، وأضاف لاعب فريق ترايل بليزرز لقب 2026 إلى لقبَي 2023 و2024، ليُعادل الرقم القياسي لعدد مرات الفوز بالمسابقة، مشاركة مع اللاعبَين لاري بيرد وكريغ هودجز.

وكان ليلارد آخر المسدّدين في الدور الأول الذي شارك فيه ثمانية لاعبين، سعياً لحجز ثلاثة مقاعد في النهائي. وسجل لاعب تشارلوت هورنتس كون كنويبيل 27 نقطة في افتتاح الدور ليحجز بطاقته إلى النهائي، ثم حقق بوكر، الفائز باللقب عام 2018، 30 نقطة قبل أن يُسجل ليلارد 27 نقطة، من بينها خمس رميات ناجحة متتالية من الجهة اليسرى، ليتقدم على دونوفان ميتشل لاعب كليفلاند كافالييرز الذي اكتفى برصيد 24 نقطة. وفي النهائي، بدأ كنويبيل أولاً وسجل 17 نقطة، قبل أن يُنهي ليلارد محاولاته برصيد 27 نقطة بعدما سجل رميته الأخيرة من الخط الجانبي للملعب، في وقت أهدر بوكر آخر ثلاث رميات له من الجهة نفسها، وكانت أي واحدة منها كفيلة بمعادلة ليلارد.