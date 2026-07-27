أول رسالة لسكالوني منذ خسارة لقب المونديال

- بعد خسارة الأرجنتين نهائي كأس العالم 2026 أمام إسبانيا، عبّر المدرب ليونيل سكالوني عن مشاعر مختلطة من الحزن والفرح، واعتذر للجماهير عن عدم تحقيق اللقب، مؤكدًا على الجهد والإصرار الذي بذله الفريق. - توافد المشجعون إلى منزل سكالوني لحثّه على الاستمرار مع المنتخب، رغم تلميحه للتنحي، وسط دعم من لاعبين سابقين مثل أنخيل دي ماريا. - بدأ سكالوني مسيرته الكروية عام 1995، ولعب لأندية متعددة قبل اعتزاله في 2015، وشارك في سبع مباريات دولية مع الأرجنتين.

وجّه المدرب الأرجنتيني ليونيل سكالوني (48 عاماً)، رسالة أولى لجماهير منتخب بلاده بعد خسارة نهائي كأس العالم 2026 أمام إسبانيا على استاد نيويورك-نيوجيرسي في الولايات المتحدة، الأحد 19 يوليو/ تموز، بهدفٍ سُجل في الشوط الإضافي الثاني، وحرم التانغو من المحافظة على التاج الذي كان قد ظفر فيه في مونديال 2022 بقطر على ملعب لوسيل الأيقوني أمام فرنسا بركلات الترجيح.

وقال سكالوني عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام، اليوم الاثنين: "بعد أسبوع حافل امتزجت فيه مشاعر الحزن والفرح، والدموع والابتسامات، والألم والسكينة، والتوتر والهدوء، أستطيع أخيراً، أن أجلس وأكتب بضع كلمات. مع أنكم تعلمون أنني لست من هواة وسائل التواصل الاجتماعي، إلا أن هذه قد تكون أفضل طريقة للتواصل معكم. كلّ ما أستطيع قوله هو أنني آسف لعدم تمكني من تحقيق كأس أخرى لكم ومنحكم فرحة جديدة، فرحة قد تنسيكم، ولو لبضعة أيام، كلّ ما هو سيئ في الحياة، لكنني أريدكم أن تتذكروا ما حاولنا إظهاره مع المجموعة من اللاعبين، محاربيّ، كما كنت أسميهم عندما تحدثت عنهم لزوجتي".

وختم لاعب لاتسيو السابق رسالته بالقول: "الجهد، والرغبة، والإرادة، وعبارة "أستطيع فعلها"، ورفض الاستسلام (حتى في أصعب الظروف)، وبذل كلّ ما في وسعنا (حتى عندما لا يتبقى لدينا شيء)، وتحمل النقد اللاذع (من أناس لا يعرفوننا)، والاتزان، والإرادة للاستمرار عندما تخوننا أقدامنا، إنه الكأس الحقيقي. أنا ممتنٌ إلى الأبد لطاقم التدريب واللاعبين وموظفي الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، ولأولئك الذين يعملون بصمتٍ لجعلنا نشعر بالراحة، ولكلّ واحد منكم على المودة التي تلقيناها".

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وتوافد مئات المشجعين إلى منزل سكالوني في الأرجنتين لحثّه على الاستمرار مع منتخب التانغو، بعدما لمّح عقب نهاية المونديال إلى إمكانية تنحيه، لكن ذلك لم يجد ترحيباً من جماهير التانغو، الذين أبدوا رفضهم لتركه المهمة، وسط مطالبات بأن يستمرّ على رأس الجهاز الفني، وهذا ما دفع بعض اللاعبين السابقين إلى رفع الصوت عالياً، على غرار أنخيل دي ماريا، الذي تمنى أن تمتد رحلته مع "الألبيسيلستي" لوقتٍ أطول.

يُذكر أن ليونيل سكالوني بدأ ممارسة كرة القدم عام 1995 مع فريق نويلز أولد بويز، قبل أن يدافع في السنوات اللاحقة عن ألوان إستوديانتيس الأرجنتيني، وديبورتيفو لاكورونيا الإسباني، ثم ويستهام الإنكليزي، وبعدها راسينغ سانتاندير في إسبانيا، ولاتسيو الإيطالي، قبل عودته إلى "الليغا" مجدداً من بوابة ريال مايوركا بعقد إعارة، قبل أن يعتزل بقميص نادي أتالانتا في "الكالتشيو" عام 2015، مع الإشارة إلى أنّ لديه سبع مباريات دولية مع التانغو خلال 2003-2006.