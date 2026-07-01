- تألق مايكل أوليسه، نجم منتخب فرنسا ونادي بايرن ميونخ، في كأس العالم 2026، حيث لعب دوراً محورياً في وصول فريق المدرب ديديه ديشان إلى دور الـ16. - رغم ولادته في لندن لأب نيجيري وأم فرنسية جزائرية، أصر أوليسه على تمثيل منتخب فرنسا، متجاهلاً دعوات من نيجيريا والجزائر، ليحقق حلمه بالسير على خطى زيدان وهنري. - بعد رفضه من منتخب إنجلترا، انضم لأولمبياد باريس 2024 مع منتخب فرنسا الأولمبي، مساهماً في الفوز بالميدالية الفضية، مما عزز مكانته في المنتخب الوطني.

خطف نجم منتخب فرنسا ونادي بايرن ميونح الألماني مايكل أوليسه (24 عاماً)، الأنظار إليه وبقوة خلال مشاركته في بطولة كأس العالم 2026، المقامة حالياً في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك، بعدما لعب دوراً رئيسياً في وصول كتيبة المدرب ديديه ديشان إلى دور الـ16.

وتمثل قصة أوليسه إحدى حكايات النجاح في عالم كرة القدم، لكنها كانت من الممكن أن تكون مختلفة بشكل كبير، لولا إصراره على اللعب لمصلحة منتخب فرنسا، رغم أن صانع الألعاب ولد في العاصمة البريطانية لندن، لأب نيجيري وأم فرنسية جزائرية، ما يعني أن الطريق كان مفتوحاً أمامه حتى يظهر مع ثلاثة منتخبات أخرى وفق ما ذكره موقع "أر إم سي" الفرنسي، الأربعاء.

ورغم ذلك، أصر أوليسه على تمثيل منتخب "الديوك"، بعدما قال في تصريحات سابقة: "والدتي من فرنسا، عندما كنت صغيراً سافرت إلى هناك، وأصبحت لدي علاقة وثيقة مع فرنسا، لأنني أريد السير على خطوات زيدان وهنري والعديد من النجوم الكبار الذين مروا في تاريخ المنتخب"، حتى أنه رفض اللعب في الفئات السنية لمنتخبات إنكلترا، رغم إقامته في العاصمة لندن.

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وفي عام 2021، تحركت نيجيريا، التي قامت بإدراج اسمه في قائمة الاحتياط لمواجهات تصفيات كأس أمم أفريقيا ضد بنين وليسوتو، لكنه تجاهل هذه الدعوة، ليتلقى في عام 2023 محاولة جديدة، كان بطلها المدرب السابق جمال بلماضي، الذي أراد ضمه إلى تشكيلة منتخب الجزائر، بالإضافة إلى قيام النجم الجزائري ياسر لعروسي بوضعه تحت الأمر الواقع، بعدما وجه إليه رسالة مباشرة طالبه فيها باللعب مع "محاربي الصحراء".

وغاب أوليسه عن بطولة "يورو 2024"، بعدما رفض مدرب منتخب إنكلترا السابق غاريث ساوثغيت توجيه الدعوة لصانع الألعاب، الأمر الذي جعل نجم كريستال بالاس حينها يتحرك بخطوة مفاجئة، عندما وافق على طلب تيري هنري، الذي عمل مديراً فنياً لمنتخب فرنسا الأولمبي، وظهر حينها في أولمبياد باريس، وساهم في حصد الميدالية الفضية، بعدما سجل هدفين وصنع خمسة أهداف، ليفتح الباب أمام دخوله كتيبة المدرب ديديه ديشان.