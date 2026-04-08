- مايكل أوليز يواصل تألقه مع بايرن ميونخ، حيث قدم 29 تمريرة حاسمة هذا الموسم، مما جعله عنصراً أساسياً في تشكيلة المدرب ديديه ديشان، ومنافساً لأفضل صانعي الأهداف في العالم. - اللاعب الفرنسي يقترب من تحطيم الرقم القياسي للأرجنتيني ليونيل ميسي في صناعة الأهداف بموسم واحد، مستفيداً من قوة هجوم بايرن ميونخ ووجود هداف مثل هاري كين. - أوليز يثبت جدارته بالمبلغ الذي دفعه بايرن ميونخ للتعاقد معه، بفضل مهاراته في تخطي المنافسين وتقديم تمريرات حاسمة، مما يعزز ثقة المدرب فنسنت كومباني به.

رفع الفرنسي مايكل أوليز (24 عاماً) عدد الكرات الحاسمة التي قدمها إلى رفاقه في الموسم الحالي إلى 29 "أسيست". وكان اللاعب الفرنسي وراء الهدف الثاني لفريق بايرن ميونخ، في مرمى ريال مدريد الإسباني، والذي سجله الإنكليزي هاري كين. ويقدم الفرنسي موسماً استثنائياً مع النادي البافاري، مكنه من فرض نفسه أساسياً في حسابات مدرب منتخب فرنسا، ديديه ديشان، بعد أن حجز مكاناً في تشكيلة فريقه منذ الموسم الماضي.

وأصبح أوليز منافساً لأفضل اللاعبين في العالم في صناعة الأهداف، كما بات اللاعب الفرنسي قريباً من تحطيم الرقم القياسي المسجل باسم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع فريقه السابق نادي برشلونة الإسباني، في موسم 2011ـ2012، عندما صنع 30 هدفاً، بحسب موقع ياهو سبورت العالمي، ويُمكن للاعب الفرنسي أن يُحسن رقمه قريباً بحكم أن بايرن يسجل باستمرار، ويملك هجوماً مرعباً هو مصدر القوة الأساسي في الفريق.

وتُبرز هذه الأرقام الدور المهم الذي يقدمه اللاعب الفرنسي مع فريقه، إذ يساهم بشكل مستمر في الانتصارات ويُعد عنصراً أساسياً في حسابات المدرب البلجيكي فنسنت كومباني الذي يمنحه ثقة كبيرة ويؤمن كثيراً بقدراته الفنية. ويقدم أوليز نفسه من بين أفضل اللاعبين في مركزه، معتمداً على قدرته على تخطي منافسيه ورصد تحركات رفاقه، كما أن اللعب إلى جانب هداف في حجم هاري كين، الذي يستغل كل الكرات من أجل هزّ الشباك، ساعده على الوصول إلى هذا الرقم. وأثبت النجم الفرنسي، أنه يستحق مبلغ 53 مليون يورو، التي دفعها النادي الألماني للتعاقد معه، قادماً من كريستال بالاس الإنكليزي.