- مايكل أوليز يتألق مع بايرن ميونخ في موسم 2025-2026، حيث ساهم في 34 هدفاً، مسجلاً 13 وصانعاً 21، مما يجعله أحد أبرز نجوم الفريق تحت قيادة المدرب فينسنت كومباني. - يقترب أوليز من كسر الرقم القياسي التاريخي لليونيل ميسي في صناعة الأهداف بموسم واحد، حيث صنع 21 هدفاً حتى الآن، ويحتاج إلى 10 أهداف إضافية لتجاوز رقم ميسي البالغ 30 هدفاً. - يتصدر أوليز قائمة صانعي الأهداف في دوري أبطال أوروبا لموسم 2025-2026، برصيد أربعة أهداف، مما يعزز مكانته كأحد أفضل صانعي الأهداف في أوروبا.

يُقدم النجم الفرنسي مايكل أوليز (24 سنة)، موسماً عظيماً مع نادي بايرن ميونخ الألماني في جميع المسابقات المحلية والأوروبية، إذ لم يكتفِ بتسجيل الأهداف وصناعة الفارق مع النادي البافاري هذا الموسم، بل بدأ يُهدد رقم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي التاريخي.

وصنع مايكل أوليز أحد هدفي فوز نادي بايرن ميونخ الألماني على منافسه فريق يونيون سانت غيلواز البلجيكي في الجولة السابعة من منافسات دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، ليُساهم في وصول رصيد النادي البافاري إلى 18 نقطة في المركز الثاني في ترتيب مرحلة الدوري لدوري الأبطال، ليتصدر النجم الفرنسي قائمة أكثر اللاعبين صناعةً للأهداف في البطولة الأوروبية نسخة موسم 2025-2026، برصيد أربعة أهداف.

ورفع أوليز عدد الأهداف التي صنعها إلى 21 في موسم 2025-2026، واقترب كثيراً من كسر رقم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، صاحب الرقم القياسي والتاريخي لأكثر اللاعبين صناعةً للأهداف في موسم واحد، والذي صنع 30 هدفاً في موسم 2011-2012 مع نادي برشلونة الإسباني، ليكون الفرنسي على بُعد تسعة أهداف فقط لمعادلة رقم البولغا وعشرة أهداف لكسر هذا الرقم الكبير.

ومن المتوقع أن يكسر أوليز أرقام أفضل صانعي الأهداف في موسم واحد قبل الوصول إلى رقم ميسي التاريخي، إذ أمامه النجم البلجيكي كيفن دي بروين (صنع 27 هدفاً مع مانشستر سيتي الإنكليزي في موسم 2014-2015)، والإسباني خوان ماتا (صنع 29 هدفاً مع مانشستر يونايتد في موسم 2012-2013)، ليؤكد الفرنسي أنه واحد من أبرز نجوم النادي البافاري مع المدرب البلجيكي فينسنت كومباني.

وخاض أوليز حتى الآن 29 مباراة مع نادي بايرن ميونخ في جميع البطولات (سجل 13 هدفاً وصنع 21 هدفاً)، وعليه ساهم في 34 هدفاً للنادي البافاري حتى الآن وكانت على الشكل التالي (سجل عشرة أهداف في البوندسليغا، وهدفاً واحداً في دوري الأبطال وهدفين في كأس ألمانيا)، بينما صنع (15 هدفاً في الدوري الألماني وأربعة أهداف في دوري أبطال أوروبا وهدفاً في بطولة كأس ألمانيا).