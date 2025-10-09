- برز مايكل أوليز كموهبة هجومية لافتة في أوروبا بعد انضمامه لبايرن ميونخ في 2024 مقابل 60 مليون يورو، حيث أصبح أحد نجوم الفريق البافاري دون شرط جزائي في عقده. - يسعى ليفربول لجعل أوليز خليفة محمد صلاح، مع استعداد النادي الإنجليزي لتقديم عرض يتجاوز 100 مليون يورو، بينما يطالب بايرن ميونخ بـ150 مليون يورو. - يهدف ليفربول إلى انتقال سلس بين الأجيال، مع التركيز على جناح شاب يمكنه التأقلم مع أسلوب اللعب الهجومي للفريق.

برز الفرنسي مايكل أوليز (23 عاماً)، بوصفه أحد أبرز المواهب الهجومية في القارة الأوروبية، خلال الفترة الأخيرة، بعد أن أثبت جدارته منذ انضمامه إلى بايرن ميونخ، ليصبح الآن مرشحاً قوياً ليكون خليفة النجم المصري، محمد صلاح، في صفوف ليفربول.

وانضم أوليز إلى بايرن ميونخ في صيف 2024، مقابل نحو 60 مليون يورو، بعقد يمتد حتى عام 2029، ليصبح أحد أبرز نجوم الفريق البافاري. وأكد النادي الألماني أن اللاعب لا يمتلك شرطاً جزائياً في عقده، مشدداً على أنه لا ينوي بيعه في الوقت الحالي. وأوضح المدير الرياضي، كريستوف فرويند، في تصريحات سابقة، أن بايرن "غير مضطر إلى بيع اللاعب، ولا يخضع لأي ضغط في هذا الملف". ويقدّم أوليز أداءً مميزاً مع بايرن ميونخ هذا الموسم، من خلال مساهماته بالأهداف والتمريرات الحاسمة، إلى جانب قدرته على إحداث الفارق في الأطراف، ما جعله هدفاً مغرياً للأندية الكبرى في أوروبا.

وبحسب تقرير موقع فيجاخيس الإسباني، اليوم الخميس، فقد بدأ ليفربول فعلياً في التحضير لخطة هجومية جديدة، إذ يعتبر أوليز الخيار الأول لخلافة محمد صلاح، الذي يقترب من نهاية مسيرته في قمة العطاء الكروي. وأشار التقرير إلى أن النادي الإنكليزي مستعد لفتح باب التفوض، وتقديم عرض يفوق 100 مليون يورو، من أجل ضم اللاعب، في حين يطالب بايرن ميونخ بـ 150 مليون يورو للسماح له بالرحيل. ومن جهة أخرى، يدرك ليفربول أن مرحلة ما بعد صلاح تقترب، رغم استمرار النجم المصري في تقديم مستويات عالية. وتسعى إدارة النادي إلى تهيئة انتقال سلس بين الجيلين، عبر التعاقد مع جناح شاب يمتلك القدرة على التأقلم تدريجياً، مع منظومة اللعب الهجومية للفريق.