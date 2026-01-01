أولهم أوليز.. 5 نجوم ضاعفوا قيمتهم السوقية في 2025

- تألق مايكل أوليز في بايرن ميونخ أدى إلى ارتفاع قيمته السوقية إلى 130 مليون يورو، حيث أصبح أفضل صانع ألعاب في الدوري الألماني بفضل تسجيله 18 تمريرة حاسمة، مما جعله عنصراً أساسياً في الفريق تحت قيادة المدرب فينسنت كومباني. - نيك فولتمايده شهد ارتفاعاً مذهلاً في قيمته السوقية بنسبة 833% بعد انتقاله إلى نيوكاسل يونايتد، حيث سجل 17 هدفاً مع شتوتغارت وتوج هدافاً لبطولة أوروبا تحت 21 عاماً، مما رفع قيمته إلى 70 مليون يورو. - برز لينارت كارل في بايرن ميونخ ودين هويسن في ريال مدريد، حيث ارتفعت قيمتهما السوقية بشكل كبير بفضل أدائهما المميز في البطولات الأوروبية.

تصدّر نجم بايرن ميونخ الألماني مايكل أوليز وزميله لينارت كارل، إلى جانب مهاجم نيوكاسل الإنكليزي نيك فولتماده، ونجم باريس سان جيرمان الفرنسي فيتينيا، ومدافع ريال مدريد الإسباني دین هويسن، قائمة أكثر خمسة لاعبين ارتفعت قيمتهم السوقية خلال عام 2025، وفقاً لموقع ترانسفيرماركت، في موسم يمكن وصفه بالاستثنائي بكل المقاييس.

وبحسب تقرير صحيفة ماركا الإسبانية، الأربعاء، فقد تصدر أوليز القائمة، بوصفه اللاعب الذي حقق أكبر زيادة في قيمته السوقية. وانضم الجناح الدولي الفرنسي إلى بايرن ميونخ في صيف 2024، قادماً من كريستال بالاس الإنكليزي، مقابل 60 مليون يورو بين مبلغ ثابت وحوافز إضافية، ومنذ وصوله إلى النادي البافاري لم يتوقف عن التطور. وخلال عامٍ واحد فقط، تضاعفت قيمته السوقية لتصل إلى 130 مليون يورو، بزيادة قدرها 65 مليوناً، مقارنة بتقييمه في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2024. وجاء هذا الارتفاع الكبير نتيجة أدائه المميز، إذ كان أفضل صانع ألعاب في الدوري الألماني خلال عام 2025، برصيد 18 تمريرة حاسمة. ووفق الإحصاءات المتاحة منذ موسم 2004-2005، لم يتفوق عليه في عدد التمريرات الحاسمة خلال عام واحد، سوى توماس مولر (24 تمريرة)، وفيليب كوستيتش (19 تمريرة) عام 2021.

وأشاد مدرب بايرن ميونخ، البلجيكي فينسنت كومباني (39 عاماً)، بتأقلم أوليز السريع مع الفريق، مؤكداً أن النادي كان يعوّل عليه كثيراً، لكن ما حدث فاق التوقعات. وأصبح اللاعب عنصراً أساسياً في تشكيلة بايرن، وهو الوحيد الذي شارك في جميع مباريات الفريق بـ "البوندسليغا" خلال عام 2025، جامعاً 2566 دقيقة لعب، إلى جانب مساهمته التهديفية الواضحة، وفي الموسم الحالي 2025-2026، واصل تألقه بتسجيل عشرة أهداف وصناعة 14 هدفاً، ليؤكد مكانته أحد أبرز نجوم الدوري الألماني وأكثرهم تأثيراً.

فولتمايده خلف أوليز بقفزة خيالية

يأتي نيك فولتمايده في المرتبة الثانية، والذي قدّم واحدة من أكثر القصص إثارة في كرة القدم الأوروبية خلال العام. وشهد اللاعب الألماني البالغ من العمر 23 عاماً، والذي يبلغ طوله قرابة مترين، ارتفاعاً مذهلاً في قيمته السوقية، بنسبة 833% خلال عام واحد فقط. ففي نهاية عام 2024، كانت قيمة فولتمايده تُقدّر بـ7.5 ملايين يورو، حين كان لاعباً في صفوف شتوتغارت، الذي انضمّ إليه مجاناً من فيردر بريمن. وبعد 12 شهراً فقط، أصبح أغلى صفقة في تاريخ نيوكاسل يونايتد، الذي دفع 85 مليون يورو لضمه، لترتفع قيمته السوقية إلى 70 مليوناً بزيادة 62.5 مليون يورو. وأنهى فولتمايده موسم 2024-2025 بتسجيل 17 هدفاً في 33 مباراة مع شتوتغارت، ثم واصل تألقه بتتويجه هدافاً لبطولة أوروبا تحت 21 عاماً برصيد ستة أهداف، قبل أن يسجل تسعة أهداف مع نيوكاسل في مختلف البطولات.

كارل.. الموهبة التي اقتحمت الأضواء

أما موهبة بايرن ميونخ الصاعدة، لينارت كارل، فقد فرض نفسه واحداً من أكثر اللاعبين الواعدين في القارة الأوروبية، رغم أنه لم يبلغ الثامنة عشرة بعد. اللاعب البالغ 17 عاماً، صنع الحدث بتسجيله في ثلاث مباريات متتالية بدوري أبطال أوروبا، متجاوزاً رقم الفرنسي كيليان مبابي كأصغر لاعب يحقق هذا الإنجاز. كارل، الذي كانت قيمته السوقية لا تتجاوز 1.5 مليون يورو في يونيو/ حزيران الماضي، قفز إلى 60 مليوناً خلال ستة أشهر ونصف الشهر فقط. واستغل اللاعب غياب جمال موسيالا بسبب الإصابة، ليحجز مكانه في الفريق الأول، ونجح في تسجيل ستة أهداف وصناعة اثنين آخرين، خلال أكثر من ألف دقيقة لعب هذا الموسم.

فيتينيا.. قائد الإيقاع في باريس سان جيرمان

كان فيتينيا حجر الأساس في نجاحات فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال عام 2025، إذ قاد اللاعب البرتغالي البالغ من العمر 25 عاماً خط الوسط بثبات، وأسهم بشكلٍ مباشرٍ في تتويج الفريق بستة ألقاب، أبرزها دوري أبطال أوروبا. وتوج تألقه الفردي بحصوله على جائزة أفضل لاعب في كأس العالم للأندية، وجائزة أفضل لاعب وسط في العالم، ضمن جوائز "غلوب سوكر"، إضافة إلى احتلاله المركز الثالث في سباق الكرة الذهبية. ورفعت هذه الإنجازات قيمته السوقية إلى 110 ملايين يورو، بزيادة 55 مليوناً خلال عام واحد، ليؤكد مكانته أحد أفضل لاعبي الوسط في العالم.

هويسن.. الصفقة الكبيرة

يكتملُ الخماسي بالمدافع الشاب، دين هويسن، الذي أصبح أحد أبرز الأسماء الصاعدة في مركز قلب الدفاع، وقد ساهم تألقه مع بورنموث الإنكليزي، إلى جانب ظهوره الدولي الأول مع منتخب إسبانيا، وانتقاله لاحقاً إلى ريال مدريد، في رفع قيمته السوقية إلى 70 مليون يورو بزيادة 52 مليوناً على العام السابق. وأثبت هويسن قدرته على الجمع بين الصلابة الدفاعية وجودة بناء اللعب من الخلف، فضلاً على مساهماته الهجومية، ما جعله استثماراً مهماً للمستقبل.