أولمو يرفض اعتذار مساعد سكالوني: لا يقول الحقيقة

ردّ الدولي الإسباني داني أولمو على التصريحات الأخيرة للأرجنتيني روبرتو أيالا، الذي أبدى ندمه على توجيه لكمة إلى لاعب المنتخب الإسباني عقب نهائي كأس العالم، لكنه في الوقت ذاته برّر ما حدث بالقول إن تصرفه جاء "رداً على كلام قيل له".

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي الرواية التي قدمها أيالا حول سبب توجيهه اللكمة لأولمو؟ ما هي القيم التي يرى أولمو ضرورة أن تبقى حاضرة في الرياضة؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وبحسب صحيفة آس الإسبانية، لم يقتنع أولمو باعتذار أيالا، بل شكك بشكل واضح في صدق روايته بشأن الأسباب التي أدت إلى الحادثة التي أعقبت المباراة النهائية. وقال أولمو: "عندما يقول شخص إنه نادم، ثم يبرر توجيهه لكمة بالقول إنها كانت رداً على كلام قيل له، فهذا يعني على الأرجح أنه ليس نادماً بالفعل، لأنه لا يقول الحقيقة". وأضاف نجم المنتخب الإسباني "أنا لم أقل له شيئاً، ولذلك لا أحتاج منه إلى أن يعتذر لي".

ونفى أولمو بشكلٍ قاطع الرواية التي قدمها أيالا بشأن بداية الواقعة، بعدما حاول الأخير تفسير رد فعله بما اعتبره كلاماً صدر من اللاعب الإسباني عقب نهائي المونديال. ولم يكتفِ بطل العالم بالحديث عن الحادثة نفسها، بل أراد توجيه رسالة تتعلق بالقيم التي يرى ضرورة أن تبقى حاضرة في الرياضة، مؤكداً أن الخطأ ليس هو ما يحدد شخصية الإنسان بقدر الطريقة التي يتعامل بها معه بعد وقوعه.

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وأضاف أولمو: "ما يحدد حقيقتنا ليس الخطأ، وإنما امتلاك الشجاعة للاعتراف به بتواضع وصدق وكرامة". وتابع "عندما يشاهد أطفالي وعائلتي والعديد من المشجعين المباراة، أريد منهم أن يشعروا بالفخر بالطريقة التي نافسنا بها، وبالطريقة التي فزنا بها، وقبل كل شيء بسلوكنا". وأشار اللاعب الإسباني إلى المسؤولية الكبيرة التي تقع على عاتق نجوم كرة القدم بسبب التأثير الواسع للعبة، مضيفاً "التأثير الكبير لكرة القدم يجعل منا، نحن اللاعبين، قدوة للأطفال وللأجيال الجديدة، وهذا يحمّلنا مسؤولية كبيرة جداً".

ورغم الجدل الذي خلفته الواقعة، فضّل أولمو في نهاية حديثه الابتعاد عن السجال والتركيز على الإنجاز الذي حققه المنتخب الإسباني في كأس العالم. وختم قائلاً: "لكن الحمد لله، الأمر المهم حقاً هو أننا عشنا كأس عالم مذهلة، شاهدها العالم بأسره، وأننا أصبحنا أبطالاً للعالم بعد عمل وجهد هائلين".