أولمبياد لوس أنجليس 2028: رياضتان جديدتان إلى جدول المنافسات

- انطلاق أولمبياد لوس أنجليس 2028 في 14 يوليو، بمشاركة 11200 رياضي في 51 رياضة، مع تميز هذه النسخة بمساواة عدد الفرق النسائية والرجالية. - تتضمن الفعاليات البارزة سباق 100 متر للسيدات في اليوم الأول و"السبت الخارق" في 29 يوليو، حيث تُقام 26 نهائياً في 23 رياضة، بما في ذلك نهائيات ألعاب القوى وكرة السلة. - عودة البيسبول والكريكيت إلى البرنامج الأولمبي، مع تقديم رياضات جديدة مثل كرة قدم العلم الأميركية والاسكواش، وتسجيل التذاكر يبدأ في يناير 2028.

كشف منظمو دورة الألعاب الأولمبية "أولمبياد لوس أنجليس 2028"، عن الجدول الكامل للمنافسات، وأبرز ما تتضمنه سباق 100 متر للسيدات في اليوم الأول في 15 يوليو/ تموز، ويوم "سبت خارق" يشهد 26 نهائياً في 29 من الشهر ذاته. وأعلنت اللجنة المنظّمة الجدول بتفاصيله في وقت أبكر من المعتاد، إذ تقام مراسم الافتتاح في 14 يوليو، وتُختتم الألعاب في 30 من الشهر ذاته عام 2028.

وستكون هذه النسخة الأضخم في التاريخ، بمشاركة 11200 رياضي ورياضية يتنافسون في 51 رياضة عبر 49 موقعاً مختلفاً. وللمرة الأولى في تاريخ الألعاب، ستضم الرياضات الجماعية النسائية عدداً متساوياً أو أكبر من فرق الرجال، إذ ستشكل النساء 50.5% من إجمالي المشاركين. وسيُقام أكبر عدد من نهائيات السيدات خلال يوم واحد هو اليوم الأول من منافسات أولمبياد لوس أنجليس في 15 يوليو، إذ ستبدأ بسباق الترياثلون وتختتم بسباق 100 متر الذي يُعتبر من أبرز أحداث اليوم الافتتاحي، وستقام منافساته من التصفيات إلى النهائي في يوم واحد.

وبدّل المنظمون مواعيد السباحة وألعاب القوى عن المعتاد، بحيث يُستخدم ملعب سوفي ستاديوم، الذي يستضيف حفل الافتتاح، لاحتضان منافسات السباحة في الأسبوع الثاني. كما يتيح هذا التعديل للسباحين حضور حفل الافتتاح دون القلق من خوض سباقات صباح اليوم التالي. ويشهد جدول "السبت الخارق" 29 يوليو 26 نهائياً في 23 رياضة، بما في ذلك 15 مباراة على ميداليتي الذهب والبرونز في الرياضات الجماعية، ونهائيات في 15 رياضة فردية. ومن بين الأبطال الأولمبيين الذين سيجري تتويجهم في ذلك اليوم، أولئك المشاركون في ألعاب القوى وكرة السلة والكرة الطائرة الشاطئية والملاكمة والكريكيت والغولف وكرة القدم والسباحة وكرة المضرب.

وستكون أولى المنافسات على ميدالية في أولمبياد لوس أنجليس 2028 في الترياثلون للسيدات في 15 يوليو، فيما يتوّج آخر الأبطال الأولمبيين في السباحة قبل حفل الختام مباشرة. وحدّد المنظمون سباقي الماراثون في عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة، إذ سيُقام سباق السيدات في 29 يوليو، وسباق الرجال في اليوم التالي.

وتعود منافسات البيسبول والسوفتبول إلى البرنامج الأولمبي، وتقام الأولى في ملعب دودجر، مقر فريق لوس أنجليس دودجرز بطل دوري البيسبول الأميركي، مع مباريات الميداليات في 19 يوليو، كما تعود الكريكيت إلى البرنامج الأولمبي بعد أكثر من قرن، إذ تُقام المنافسات النهائية للسيدات في 20 يوليو والنهائية للرجال في 29 منه.

وستعود "اللاكروس"، التي كانت مدرجة في جدول أولمبياد لندن 1908 ثم أصبحت لاحقاً رياضة استعراضية، مع نهائيي الرجال والسيدات في 29 يوليو. ولأول مرة، تُقدّم ألعاب لوس أنجليس رياضتين جديدتين في الألعاب الأولمبية، هما كرة قدم العلم الأميركية والاسكواش (ضمنها رياضة البادل)، وذلك في 15 يوليو وسيُعلن لاحقاً عن تفاصيل بطولة كرة القدم الأولمبية التي تُقام في جميع أنحاء الولايات المتحدة، وكذلك عن دورة الألعاب البارالمبية في لوس أنجليس. ويبدأ تسجيل التذاكر الخاصة بأولمبياد لوس أنجليس في يناير/ كانون الثاني. وهنا البرنامج كاملاً.