أولمبياد الشتاء 2026: نهاية حلم بطلة أميركا بحادث مروع على الثلج

- تعرضت بطلة التزلج الأميركية ليندساي فون لحادث مروع في سباق الانحدار خلال أولمبياد ميلانو-كورتينا 2026، مما أنهى حلمها في تحقيق ميدالية أولمبية رابعة بعد سقوطها المؤلم على الثلج. - رغم إصابتها بتمزق في الرباط الصليبي للركبة اليسرى قبل الألعاب، أصرت فون على المشاركة في أولمبيادها الخامس، وحققت نتائج واعدة في التدريبات الرسمية. - نقلت فون إلى المستشفى بعد الحادث لتلقي العلاج، حيث ارتطم وجهها بالثلج القاسي وتدحرجت على المنحدر، مما أثار قلق الجماهير وطاقمها الطبي.

خرجت بطلة أميركا في الرياضات الشتوية، ليندساي فون (41 سنة)، من منافسات سباق المنحدر في أولمبياد الشتاء ميلانو-كورتينا 2026، وذلك إثر تعرّضها لحادث مروع على الثلج بعد الانطلاقة، لينتهي حلمها بتحقيق الميدالية الأولمبية الرابعة في المنافسات.

وتلقت المتزلجة الأميركية، ليندساي فون (41 سنة)، الصدمة في سباق الانحدار الأحد خلال أولمبياد ميلانو-كورتينا، بسقوطها المروّع بعد أمتار قليلة على انطلاقها في النهائي، وصرخت فون من شدّة الألم بعد وقوعها قبل أن تُكمل حتى الجزء الأول من المسار، فيما ركض طاقمها الطبي نحوها وهي نائمة على المنحدر في حالة تخوف بسبب قوة الحادثة.

وارتطم وجه فون بالثلج القاسي بعد 13 ثانية فقط على انطلاقها في سباق الانحدار، قبل أن تتدحرج على المنحدر مع بقاء زلاجتيها مثبتتين بقدميها، وهو ما قد يكون سبباً في إلحاق ضرر أكبر بركبتها اليسرى خلال السقوط، وبعد انتظار قليل لتقدير حالتها الطبية نُقِلت فون عبر الطوافة وسط تصفيق من الجماهير في المدرجات، على أن تتلقى العلاج في المستشفى.

وكانت بطلة التزلج الأميركية صاحبة الـ41 سنة و113 يوماً والتي حصَدَت 84 ميدالية ذهبية و38 ميدالية فضية و23 ميدالية برونزية في مسيرتها، تخوض مغامرة استثنائية تتمثل بمحاولة استعادة اللقب الأولمبي في الانحدار بعد 16 سنة على تتويجها به في أولمبياد فانكوفر عام 2010، وبعد عودة لافتة الموسم الماضي إثر ستة أعوام من الاعتزال، أصبح هذا التحدي أكثر جنوناً بعد الإصابة الجديدة الخطيرة التي تعرضت لها في سباق الانحدار في كرانس-مونتانا في سويسرا (تمزق في الرباط الصليبي للركبة اليسرى) خلال الجولة الأخيرة من كأس العالم قبل أسبوع واحد فقط من الألعاب.

ورغم الضرر الكبير في ركبتها اليسرى، أبت فون إلا وأن تشارك في خامس ألعاب أولمبية لها، وحققت نتائج واعدة في التدريبات الرسمية، خصوصاً حصة أمس السبت التي أنهتها في المركز الثالث، وصرحت فون خلال مؤتمر صحافي في كورتينا دامبيتسو الثلاثاء الماضي قبل انطلاق الألعاب "أنا واثقة بقدرتي على المشاركة في سباق يوم الأحد المقبل".