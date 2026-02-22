أولمبياد الشتاء 2026: نهائي الحلم بين أميركا وكندا في الهوكي

- يشهد أولمبياد الشتاء 2026 مواجهة حماسية في نهائي الهوكي بين أميركا وكندا، بعد تأهلهما بفوز أميركا على فنلندا وكندا على سلوفاكيا، في مباراة تُقام في ميلانو يوم الأحد الساعة 13:00 بتوقيت القدس. - المنافسة التاريخية بين أميركا وكندا في الهوكي تزداد توتراً بسبب الخلافات السياسية الأخيرة، مما يضيف إثارة للمباراة، خاصة مع عودة لاعبي الدوري الأميركي للهوكي بعد غياب 12 سنة. - يسعى المنتخب الكندي لاستعادة الذهبية بعد آخر فوز في 2014، بينما تطمح أميركا لتحقيق أول ذهبية منذ 1980، حيث تتصدر كندا تاريخياً برصيد 16 ميدالية.

سيشهد أولمبياد الشتاء في ميلانو-كورتينا 2026، نهائي الحلم في رياضة الهوكي بين منتخبَي أميركا وكندا، من أجل حصد الميدالية الذهبية في فئة الرجال، في مباراة نهائية من المتوقع أن تكون حماسية وتنافسية على أرض الملعب بين أفضل نجوم هذه الرياضة.

وتأهل المنتخبان أميركا وكندا إلى المباراة النهائية في منافسات رياضة الهوكي في أولمبياد الشتاء 2026، بعد فوز الأولى على فنلندا (3-2) والثانية على سلوفاكيا (6-2) في الدور نصف النهائي، وستُقام المباراة النهائية الأحد ابتداءً من الساعة 13:00 بعد الظهر بتوقيت القدس المحتلة المضيفة في قاعة سانتاغوليا في ميلانو، ليكون آخر لقب يُمنح في ألعاب ميلانو-كورتينا.

وعادةً تشهد القمة بين أميركا وكندا في الهوكي إثارة كبيرة على أرض الملعب نظراً للمنافسة الشرسة بين البلدين التي تعود إلى ما قبل أولى الألعاب الأولمبية الشتوية عام 1924، لكن هذه المرة ازداد التوتر مع الخلافات السياسية الأخيرة بين الطرفَين إثر الهجمات الكلامية التي شنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضد كندا في الأشهر الماضية.

وفي الشتاء الماضي، شهدت مباراة بين المنتخبَين في مونتريال أجواء مشحونة، مع صفارات استهجان من جماهير كندا خلال عزف النشيد الأميركي، إضافة إلى ثلاثة اشتباكات على الجليد خلال تسع ثوانٍ فقط من اللعب، كما وستكون هذه المواجهة واعدة أيضاً على المستوى الفني، إذ ستشهد مشاركة عدد من أبرز نجوم اللعبة، بفضل عودة لاعبي الدوري الأميركي للهوكي بعد غياب دام 12 سنة عن الألعاب الأولمبية.

ويسعى المنتخب الكندي للعودة إلى منصات التتويج بعدما حصد آخر ميدالية ذهبية له في أولمبياد الشتاء في نسخة سوتشي عام 2014، عندما تفوقت كندا على السويد بثلاثية نظيفة، في حين تعود آخر ميدالية ذهبية لأميركا إلى نسخة عام 1980، عندما تفوقت على منتخب الاتحاد السوفيتي آنذاك، ويُذكر أن كندا تتصدر قائمة الأكثر تتويجاً بالميداليات في الهوكي برصيد 16 ميدالية (تسع ميداليات ذهبية وأربع فضيات وثلاث ميداليات برونزية)، في حين حقق منتخب أميركا 11 ميدالية (2 منها ذهبية، وثماني ميداليات فضية وواحدة برونزية).