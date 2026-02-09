أولمبياد الشتاء 2026: ليردام تعوض خيبة بكين وحلم غو يتبخر

- نجحت يوتا ليردام في إحراز الميدالية الذهبية في التزلج السريع على الجليد لمسافة 1000 متر، محققة رقماً قياسياً أولمبياً جديداً بزمن 1:12.31 دقيقة، متفوقة على مواطنتها فيمكه كوك واليابانية ميهو تاكاجي. - تبخر حلم المتزلجة الصينية إيلين غو في تحقيق ثلاثية ذهبية تاريخية في أولمبياد الشتاء 2026، بعد أن تفوقت عليها السويسرية ماتيلد غريمو في منافسة سلوبستايل. - لا تزال ليندسي فون في المستشفى بعد إصابتها بكسر في الساق، مما أثر على مشاركتها في المنافسات.

نجحت النجمة الهولندية يوتا ليردام (27 عاماً)، في تعويض خيبة أملها قبل أربعة أعوام في بكين، بعدما نجحت في إحراز الميدالية الذهبية في رياضة التزلج السريع على الجليد 1000 متر، الاثنين، فيما تبخر حلم المتزلجة الحرة الصينية إيلين غو بتحقيق ثلاثية ذهبية تاريخية ضمن منافسات أولمبياد الشتاء 2026.

وحلّت ليردام في منافسات الأولمبياد الشتوية التي أقيمت في بكين قبل أربعة أعوام في المركز الثاني خلف منافستها اليابانية ميهو تاكاجي، لكن صاحبة الـ27 عاماً استطاعت تعويض خيبة أملها بأفضل طريقة مُمكنة، بعدما نالت الميدالية الذهبية مع رقم قياسي أولمبي جديد، فيما اكتفت خصمتها بطلة العالم لعام 2025 بالمركز الثاني والبرونزية.

وسجلت ليردام 1:12.31 دقيقة، لتتقدم بفارق 0.28 ثانية على مواطنتها فيمكه كوك التي نالت الفضية، فيما تخلفت بطلة بكين 2022 عن المركز الأول بفارق 1.64 ثانية. أما صاحبة البرونزية في بكين قبل أربعة أعوام الأميركية بريتني بوّ، فحلت رابعة بفارق 2.24 ثانية عن ليردام. وكان الرقم الأولمبي السابق بحوزة تاكاجي بالذات وحققته في بكين قبل أربعة أعوام (1:13.19 دقيقة)، فيما تملك بريتني بوّ الرقم القياسي العالمي وقدره 1:11.61 دقيقة الذي حققته في مارس/آذار 2019 في سولت لايك سيتي.

من جهة أخرى، تبخر حلم المتزلجة الحرة الصينية إيلين غو (22 عاماً)، المولودة في الولايات المتحدة، بتحقيق ثلاثية ذهبية تاريخية في الألعاب الأولمبية الشتوية، فيما لا تزال ليندسي فون ترقد في المستشفى بعد انتهاء مشاركتها بإصابتها بكسر في الساق. وكانت غو، وهي من أبرز وجوه أولمبياد بكين 2022، تأمل في الفوز بذهبية سلوبستايل، وهي منافسة استعراضية في رياضة التزلج الحر في متنزه ليفينيو سنو بارك في إيطاليا، تتطلب من المشاركات تجاوز عقبات وتنفيذ قفزات. لكن السويسرية ماتيلد غريمو بدّدت آمال ابنة الثانية والعشرين في حصاد أولى ذهبياتها، مكرّرة فوزها قبل أربعة أعوام بعدما سجّلت 86.96 نقطة في مرور ثان مذهل، لتتفوّق بفارق ضئيل على غو التي بلغ أفضل مجموع لها في محاولاتها الثلاث 86.58 نقطة.