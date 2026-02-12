أولمبياد الشتاء 2026: ذهبية لإيطاليا وسيطرة سويدية وتكريم رسمي

- فازت الإيطالية فرانشيسكا لولوبريجيدا بذهبية سباق 5000 متر في أولمبياد الشتاء 2026، محققةً أول ميدالية ذهبية لإيطاليا في هذا الحدث، بعد منافسة شديدة مع الهولندية ميريل كونين والنرويجية راجني ويكلوند. - واصلت السويديات سيطرتهن على مسابقات التزلج الريفي، حيث أحرزن سبع ذهبيات من أصل تسع، بفوز فريدا كارلسون بسباق 10 كيلومترات. - منحت أوكرانيا وسام الحرية لفلاديسلاف هيراسكيفيتش بعد حظره من المنافسة بسبب خوذته التي تحمل رسائل تكريم للرياضيين الأوكرانيين.

شهدت منافسات أولمبياد الشتاء 2026، الخميس، فوز المُتزلجة الإيطالية فرانشيسكا لولوبريجيدا بالميدالية الذهبية، بعد حسمها سباق خمسة آلاف متر للسيدات، فيما واصلت السويديات سيطرتهن على مسابقات التزلج الريفي "كروس كاونتري"، في حين منحت أوكرانيا فلاديسلاف هيراسكيفيتش وسام الحرية، ثاني أرفع تكريم بالبلاد، على خلفية إبعاده من منافسات المسابقة الدولية.

وصعدت فرانشيسكا إلى منصة التتويج في أولمبياد الشتاء 2026 مرة أخرى، بعدما سجلت أسرع زمن قدره ست دقائق و17.47 ثانية، محققة بذلك أول ميدالية لبلادها في سباق 5 آلاف متر الذي شهد منافسة محتدمة، حيث تفوقت صاحبة الـ35 عاماً على الهولندية ميريل كونين التي فازت بالميدالية الفضية، بفارق ضئيل بلغ عشر ثانية فقط، فيما فازت النرويجية راجني ويكلوند بالميدالية البرونزية والمركز الثالث بفارق 0.07 ثانية.

وأضافت المتزلجة الإيطالية الميداليتين الذهبيتين إلى الميدالية الفضية في سباق 3 آلاف متر وبرونزية الانطلاق الجماعي التي حققتها في أولمبياد بكين 2022. وكانت فرانشيسكا قد فازت بأول ميدالية ذهبية لإيطاليا في أولمبياد الشتاء 2026، وذلك بعد فوزها في سباق 3 آلاف متر يوم السبت الماضي، محققة رقماً أولمبياً جديداً بزمن قدره ثلاث دقائق و28.54 ثانية.

كما واصلت السويديات سيطرتهن على مسابقات التزلج الريفي (كروس كاونتري) بعد إحرازهن سبع ذهبيات من أصل تسع ممكنة حتى الآن في أولمبياد الشتاء 2026، بفوز فريدا كارلسون أمام مواطنتها إيبا أندرسون بسباق 10 كيلومترات بفارق 47 ثانية فقط. وهذه الذهبية الثانية لكارلسون (26 عاماً) بعد الأولى في السكياثلون، السبت الماضي، حين تقدمت على أندرسون بالذات.

من جهتها، أعربت أوكرانيا عن غضبها إزاء قرار من اللجنة الأولمبية الدولية بحظر لاعبها في منافسات السكيلتون فلاديسلاف هيراسكيفيتش من المنافسة في أولمبياد الشتاء في إيطاليا على خلفية خلاف بشأن خوذته. وبدأت الأزمة عندما قرر هيراسكيفيتش ارتداء خوذة تحمل رسائل تكريم للرياضيين الأوكرانيين الذين لقوا حتفهم في الحرب مع روسيا، وهو ما رفضته اللجنة الأولمبية الدولية بحجة حظر أي رسائل سياسية خلال المنافسات. وفي ردة فعل، منحت أكرانيا الرياضي صاحب الـ27 عاماً وسام الحرية، ثاني أرفع تكريم في البلاد.