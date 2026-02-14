أولمبياد الشتاء 2026: المتزلج مالينين يخسر ذهبية كانت في الجيب

- في مفاجأة كبيرة، خسر إيليا مالينين، البطل الأولمبي الأميركي، الميدالية الذهبية في التزلج الفني بأولمبياد الشتاء 2026، حيث تُوِّج الكازاخي ميخاييل شايدوروف باللقب بعد أداء مذهل جمع 291.58 نقطة. - مالينين، الذي لم يُهزم منذ عامين، انهار في المنافسة واحتل المركز الثامن، معترفاً بأن ثقته الزائدة ربما كانت السبب في خسارته. - رغم الخسارة، حظي مالينين بتصفيق حار من الجمهور، بينما أثار شايدوروف الإعجاب بفضل ارتفاع علامته التقنية وأدائه المتميز.

خسر البطل الأولمبي الأميركي، إيليا مالينين (21 سنة)، ميدالية ذهبية متوقعة وفي متناوله ضمن منافسات التزلج الفني، في واحدة من النتائج الصادمة بمنافسات أولمبياد الشتاء 2026، المقام حالياً في ميلانو-كورتينا، رغم أنه كان المرشح فوق العادة للتتويج بالذهبية.

في سيناريو مفاجئ، أفلت الذهب الأولمبي من الأميركي، إيليا مالينين (21 سنة)، إذ تُوِّج الكازاخي ميخاييل شايدوروف بطلاً أولمبياً في التزلج الفني على الجليد، وقدم شايدوروف أفضل برنامج حر في مسيرته، ليفوز بمجموع 291.58 نقطة، وحل الياباني يوما كاغياما ثانياً كما في بكين قبل أربع سنوات (280.06 نقطة)، أمام مواطنه شون ساتو (274.90 نقطة).

أما مالينين، بطل العالم في آخر نسختين والذي لم يُهزم منذ عامين، والمتوقع أن يكتسح المنافسة، فقد انهار تماماً وأنهى المنافسات في المركز الثامن، وبعد ختام أدائه، وضع الشاب الأشقر رأسه بين يديه مدركاً حجم الكارثة التي وقعت، بينما بدا والده ومدربه عاجزين عن التصديق، وتحدث مالينين لقناة "إن بي سي" بعد نهاية المنافسات وهو في حالة صدمة: "لم أكن أتوقع هذا. كنت أشعر بأنني مستعد جداً لهذه المنافسة. شعرت بالجهوزية الكبيرة منذ لحظة صعودي إلى الجليد. لكن ربما كان هذا خطئي. ربما كنت واثقاً أكثر من اللازم وظننت أن كل شيء سيمضي كما ينبغي".

ورغم الخسارة حظي الأميركي بتصفيق حار خلال مروره على الجليد في ميلانو، إذ بدا المشجعون، المصابون بالصدمة، يحاولون تشجيع نجمهم، وفي النهاية، عاد اللقب إلى شايدوروف (21 عاماً)، وصيف بطل العالم الذي كان في المركز الخامس بعد البرنامج القصير، وأثار شايدوروف الإعجاب خصوصاً بفضل ارتفاع علامته التقنية، التي عززتها مجموعته الافتتاحية المذهلة.