أولمبياد الشتاء.. السويد تتهم كندا بـ"الغش" وإنجاز تاريخي للبرازيل

- اتهم منتخب السويد نظيره الكندي بالغش في أولمبياد الشتاء 2026، حيث زعم اللاعب أوسكار إريكسون أن الكندي مارك كينيدي لمس الحجر مرتين، مما أثار جدلاً واسعاً واحتجاجاً رسمياً من السويد. - رفض مارك كينيدي الاتهامات، واندلعت مشادة كلامية غير مسبوقة بينه وبين إريكسون، مما أدى إلى إيقاف المباراة مؤقتاً وسط أجواء متوترة، لكن الاتحاد الدولي لم يجد مخالفات. - شهدت الألعاب الأولمبية الشتوية إنجازاً تاريخياً للبرازيل بفوز لوكاس بينييرو براتن بأول ميدالية ذهبية لأمريكا الجنوبية في سباق التعرج الطويل.

وجه منتخب السويد في لعبة الكيرلنغ اتهامات مُباشرة لمنتخب كندا، بأنه قام بـ"الغش" في المواجهة التي جمعت بينهما، ضمن منافسات أولمبياد الشتاء 2026، المقامة حالياً في إيطاليا، وانتهت بفوز كندا بنتيجة (8-6)، خلال مرحلة المجموعات.

وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، السبت، أن نجم منتخب السويد، أوسكار إريكسون، اتهم منافسه مارك كينيدي مراراً وتكراراً بـ"الغش"، مدعياً أن الكندي كان يلمس الحجر مرتين في منافسات لعبة الكيرلنغ في أولمبياد الشتاء 2026، حيث ينص قانون اللعبة على أنه "لا يعتبر لمس الحجر مرتين من قبل اللاعب الذي يرميه قبل خط الرمي مخالفة، لكن إذا حدث اللمس داخل خط الرمي، فإنه يُعد مخالفة صريحة".

من جهته، رفض مارك كينيدي الاتهامات التي وجهها نجم منتخب السويد، بعدما دخل معه في مشادة كلامية تُعد غير مسبوقة في تاريخ بطولة أولمبياد الشتاء، بعدما قال علانية: "اذهب إلى الجحيم، لم أخالف قانون اللعبة نهائياً"، فيما رفض أوسكار إريكسون السكوت، بعدما عبّر بشكل علني عن تحديه الجميع، بقوله: "سأقوم بعرض ما فعلته أمام الجميع. لقد تجاوزت خط المرمى بمترين، وما فعلته عبارة عن غش واضح".

وأكدت الصحيفة أن منتخب السويد قدم بعد المواجهة، احتجاجا رسمياً، بعدما ادعى قيام منتخب كندا بتحقيق الانتصار، عبر "الغش"، ووصل الأمر إلى إيقاف اللقاء خلال الشوط الثاني، من أجل تثبيت حالة "الغش"، التي حصلت من قبل مارك كينيدي، مع مُطالبة الحكم بضرورة التدخل، لوقف حدّ لما حصل، إلا أن المباراة استمرت وسط أجواء متوترة للغاية.

وختمت الصحيفة تقريرها بأن منتخب السويد رفع احتجاجاً رسمياً إلى الاتحاد الدولي لرياضة الكيرلنغ، الذي سارع إلى نشر بيان، أكد فيه أنه قام بمراجعة أداء الحكم خلال المواجهة التي جمعت بين المنتخبين في أولمبياد الشتاء 2026، المقامة حالياً في إيطاليا، ولم يجد قيام نجوم منتخب كندا بارتكاب أي مخالفات.

من جانبٍ آخر شهد يوم الخميس العديد من الأحداث المهمة، منها منح المتزلج البرازيلي لوكاس بينييرو براتن أميركا الجنوبية أول ميدالية ذهبية في تاريخها في الألعاب الأولمبية الشتوية، بعد تتويجه بسباق التعرج الطويل في بورميو، متفوقاً بفارق 58% من الثانية على حامل اللقب السويسري ماركو أودرمات، فيما أكمل السويسري الآخر لويك ميار المنصة.

وكان براتن (25 عاماً)، قد أعلن اعتزاله باكيا عام 2023 إثر خلاف مع الاتحاد النرويجي حول حقوق الصورة قبل أن يقرر العودة بعد أشهرٍ قليلة لتمثيل البرازيل بلد والدته الذي أمضى فيه جزءاً من طفولته بعد طلاق والديه.