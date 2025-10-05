أولتراس الترجي يرد على هجوم الاحتلال الإسرائيلي ضد أسطول الصمود

- تضامن مشجعو نادي الترجي مع القضية الفلسطينية خلال مباراة ضد النجم الساحلي، حيث قاطعوا المباراة احتجاجاً على اعتقال اثنين من جماهيرهم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. - أصدرت مجموعات "الأولتراس" بياناً تعلن فيه مقاطعة المباراة، تعبيراً عن موقفها الإنساني ضد الاعتداء على أسطول فك الحصار عن غزة واحتجاز المشاركين فيه. - رغم غيابهم عن المدرجات، أبدع المشجعون في رفع لافتات داعمة لفلسطين، مؤكدين على الإيمان بالنصر والمصير المقدس.

تضامن مشجعو نادي الترجي مع القضية الفلسطينية وأدانوا ممارسات الاحتلال الإسرائيلي بطريقتهم الخاصة، وذلك خلال مباراة فريقهم أمام النجم الساحلي، في قمة مواجهات الأسبوع التاسع من منافسات الدوري التونسي الممتاز لكرة القدم، التي أقيمت اليوم الأحد على استاد حمادي العقربي برادس.

وقاطعت مجموعات "الأولتراس" المباراة، وتركت مقعدها، المسمى "المنعرج الجنوبي"، شاغراً طيلة أحداث اللقاء، وذلك احتجاجاً على اعتقال اثنين من جماهير الفريق من طرف قوات الاحتلال كانا على متن أسطول الصمود، الذي ضم نشطاء من دول مختلفة، توجّهوا في الأيام الماضية عبر البحار نحو غزة، لتقديم المساعدات الإنسانية، والمساهمة في كسر الحصار على القطاع.

وكان "أولتراس" الترجي قد أصدر قبل اللقاء بياناً مشتركاً، جاء فيه: "مجموعات المنعرج الجنوبي تعلن مقاطعة الكلاسيكو، وذلك تعبيراً عن موقفها المبدئي والإنساني إزاء ما تشهده الساحة من أحداث أليمة، عقب الاعتداء الغاشم على سفن أسطول فك الحصار على أهلنا في غزة، واحتجاز المشاركين فيه، ومطادرة سفنهم وترهيبهم، في مشهد جديد من مشاهد الظلم والطغيان".

وأضاف البيان: "من بين المحتجزين اثنان من أبناء المنعرج الجنوبي، حمزة ومهاب، كانا في الصفوف الأمامية للأسطول، إلى جانب عدد من التونسيين وثلة من شباب المسلمين، بالإضافة إلى نشطاء من مختلف دول العالم، وقد بلغنا اليوم نبأ الإفراج عن حمزة فيما لا يزال مهاب أسيراً في سجون الاحتلال".

ورغم أنهم تركوا مدرجات فارغة، حرصت مجموعات المشجعين على صناعة "تيفو" مساند لفلسطين، عندما رفعوا لافتات كبيرة الحجم كتبوا عليها: "النصر حليف المثابرين، النصر من نصيب من يصمد، مسلّحون بالإيمان نحو المصير المقدّس"، وقد ظلت هذه الرسائل بارزة في الملعب، طوال أحداث المباراة.