"أولاد الشاطئ" يضعون منتخب البرتغال في مأزق مونديالي

- أثارت رحلة لاعبي منتخب البرتغال إلى شاطئ كاليفورنيا جدلاً واسعاً بعد تعادلهم المخيب أمام جمهورية الكونغو الديمقراطية في المونديال، حيث اعتبرها البعض دليلاً على نقص التركيز. - انتقدت وسائل الإعلام البرتغالية اللاعبين، ووصفتهم بـ"أولاد الشاطئ"، مما زاد من الضغوط على المنتخب قبل مباراته القادمة ضد أوزبكستان. - دافع روبن دياز عن قرار المدرب بمنح اللاعبين فترة استرخاء، مؤكداً أنها كانت مفيدة، وانتقد الصحافة لتحويلها الموضوع إلى قضية مثيرة للجدل.

تواصلت الأزمات المثيرة للجدل المتعلقة بمنتخب البرتغال، بعدما ظهرت على السطح قضية جديدة، بعد قضية التصريحات التي أطلقها جواو نيفيز بحق كريستيانو رونالدو، والجدل المتصاعد حول أداء رونالدو وبعض لاعبي الفريق، إذ تسببت رحلة قصيرة إلى الشاطئ في كاليفورنيا بانتقادات حادة للاعبي المنتخب ورفاق النجم رونالدو.

وبحسب تقرير نشرته شبكة آر إم سي الفرنسية، وبعد وصول بعثة منتخب البرتغال إلى معسكره الخاص في "بالم بيتش غاردنز" يوم الجمعة الماضي في كاليفورنيا، منح المدرب روبرتو مارتينيز لاعبيه صباح اليوم التالي السبت فترة راحة، استغلها عدد منهم ساعة للاسترخاء على الشاطئ، لكن الصور والتعليقات التي صاحبت النزهة تحولت إلى انتقادات كبيرة خاصة بعد تعادل البرتغال المخيب أمام جمهورية الكونغو الديمقراطية 1-1 في افتتاح مشوارها بالمونديال.

وأشارت الشبكة الفرنسية إلى أن الانتقادات تضاعفت عقب المباراة، إذ ربط متابعون بين النتيجة الضعيفة وبين تلك الرحلة البحرية إلى الشاطئ، معتبرين أن المنتخب لم يدخل البطولة بالتركيز المطلوب، وأن أجواء الاسترخاء سبقت مواجهة كان يفترض أن تكون بداية قوية للبرتغال. وأظهرت الصور المنتشرة للاعبين على شاطئ "ليك وورث" وجود كريستيانو رونالدو وبرناردو سيلفا، روبن دياز، جواو فيليكس، غونزالو غيديش، جوزيه بيدرو دي سا، ديوغو دالوت وسامو كوستا، ما أثار نقاشاً واسعاً في البرتغال، لدرجة وصفت فيه صحيفة "ريكورد" البرتغالية اللاعبين بـ"أولاد الشاطئ"، لتضع المنتخب البرتغالي أمام جدل جديد في كأس العالم.

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وعاد الجدل ليظهر مجدداً خلال المؤتمر الصحافي الذي جرى مساء الجمعة، قبل أيام من المباراة الثانية أمام أوزبكستان، حيث تلقى لاعب المنتخب البرتغالي روبن دياز سؤالاً حول تلك النزهة، وبدا أن مدافع مانشستر سيتي كان مستعداً للسؤال، لكنه لم يخف انزعاجه منه، وقال: "أعتقد أنه لم يكن ينبغي أبداً أن يصبح هذا الموضوع قضية". ثم توجّه مباشرة إلى الصحافيين قائلاً: "أنتم تتحملون جزءاً كبيراً من المسؤولية. من واجبكم أن تُطلعوا الناس على الأمور بشكل صحيح". ورأى روبن دياز أن فترة الاسترخاء على الشاطئ كانت "مفيدة"، مضيفاً: "إنها أمر جيد لنا، عندما تتم بالشكل الصحيح، لا تكون لها سوى الفوائد". كما أشاد بمبادرة المدرب روبرتو مارتينيز، معتبراً أنه "لم يخشَ اتخاذ القرار، حتى وهو يعلم ما الذي سيحدث".