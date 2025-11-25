- فيكتور أولاديبو تألق في موسم 2017-2018 بتسجيله 23 نقطة في المباراة، واختير لمباراة كل النجوم، وفاز بجائزة اللاعب الأكثر تطوراً، لكن إصاباته المتكررة أثرت على مسيرته. - بعد إصابات خطيرة في وتر العضلة الرباعية وركبته، عاد أولاديبو للمشي في 2025، وشارك في تدريبات الدوري الصيفي بلاس فيغاس، مؤكداً عزمه على العودة لدوري السلة الأميركي. - يلعب حالياً مع غوانغجو لونغ لايونز في الدوري الصيني، وبرز كأفضل هداف في مباراة استعراضية ضد لوس أنجليس كليبرز، مما يعزز فرصه للعودة للأضواء.

قدّم فيكتور أولاديبو (33 عاماً)، أفضل نسخة في مسيرته بعالم كرة السلة خلال موسم 2017-2018، بعدما سجّل معدّل 23 نقطة في المباراة (أفضل رقم في مشواره)، إلى جانب خمس متابعات وأربع تمريرات حاسمة. وبحسب تقرير لموقع قناة تي واي سي الأرجنتينية، فقد اختير خلال الموسم ذاته للمشاركة في مباراة كل النجوم، كما تمّ ضمه إلى أفضل فريق دفاعي، وتُوّج بجائزة اللاعب الأكثر تطوراً. ونجح فريقه إنديانا بيسرز في بلوغ الأدوار الإقصائية برصيد 48 فوزاً و34 خسارة، بينما سجّل أولاديبو 22 نقطة في كل مباراة خلال تلك السلسلة.

ولكن في 23 يناير/ كانون الثاني 2019، وخلال مباراة أمام تورونتو رابتورز، تعرّض النجم الأميركي لإصابة خطيرة في وتر العضلة الرباعية أنهت موسمه بالكامل. وعندما عاد للمشاركة في 2021، انتكست إصابته مجدداً واضطُر للخضوع لعملية جديدة. وفي عام 2023، وبعدما ظنّ أنه تجاوز مرحلة الإصابات، تعرض لتمزق في وتر الرضفة بالركبة اليسرى، خلال مباراة أمام ميلووكي باكس في "البلاي أوف". وفي يناير 2025، وبعد نحو عامين من تلك الإصابة القاسية، أعلن أولاديبو أنه عاد إلى المشي ويخطط للعودة والمنافسة في دوري السلة الأميركي.

ومع بداية العام، كتب اللاعب عبر حسابه في منصة إكس قائلاً: "أشعر بأنني رائع الآن! أفضل من آخر سبع سنوات، جسداً وعقلاً وروحاً. أعلم بأنني مقاتل.. أعرف أنني محارب". وبعد إصابة ركبته، اضطُر أولاديبو إلى الخضوع لبرنامج تأهيل شاق، ليستعيد قدرته على المشي أولاً، لكن يبدو أنه وجد أخيراً النسخة السليمة من جسده بعد سنوات طويلة من الإصابات.

وفي يوليو/ تموز الماضي، شارك في تدريبات عدة فرق خلال الدوري الصيفي بلاس فيغاس، من بينها سان أنطونيو سبيرز ولوس أنجليس كليبرز، كما ظهر في مباريات مع عدد من نجوم اللعبة. ووفقاً لتعليقات كشافي الفرق، فإن مستوى اللاعب كان مميزاً. وبعد عامين كاملين دون لعب أي دقيقة في دوري السلة الأميركي منذ آخر ظهور له بقميص ميامي هيت، أكد أولاديبو عبر حساباته أنه عازم على العودة، قائلاً: "أعلم أن بإمكاني مساعدة أي فريق بأي دور في الفوز بأي طريقة، وأعلم أيضاً أن الجماهير تريد رؤيتي ناجحاً وعودتي لأعلى مستوى".

وفي الوقت الحالي، عاد أولاديبو للظهور داخل الملعب، ولكن عبر محطة أصغر، إذ يلعب ضمن صفوف غوانغجو لونغ لايونز، في دوري كرة السلة الصيني، وهو أول فريق يمثله منذ موسم 2022-2023 مع ميامي هيت. وفي التاسع من أكتوبر/ تشرين الأول الماصي، خاض فريقه مباراة استعراضية أمام لوس أنجليس كليبرز وخسر بنتيجة 95-142، إلا أن أولاديبو كان الهدّاف الأول برصيد 24 نقطة، إلى جانب خمس تمريرات حاسمة وتصدٍ دفاعي واحد. وبفضل هذا المستوى، ينتظر اللاعب فرصته للعودة إلى الأضواء من جديد.