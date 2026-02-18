انتقدت أوكرانيا قرار السماح لرياضيي روسيا وبيلاروسيا بالمنافسة تحت علمي البلدين في دورة الألعاب البارالمبية الشتوية 2026، في ميلانو-كورتينا، ورفع الحظر المفروض على روسيا منذ انطلاق الغزو في عام 2022، ووصفت القرار بأنه بمثابة فضيحة.

ونشر وزير الرياضة الأوكراني، ماتفي بيدنيي، عبر حساباته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي رسالة قال فيها: "إن قرار منظمي الألعاب البارالمبية السماح للقتلة وشركائهم بالمشاركة في الألعاب البارالمبية تحت أعلامهم الوطنية أمر مخيب للآمال وفضيحة في آن معاً. علما روسيا وبيلاروسيا لا مكان لهما في الفعاليات الرياضية الدولية التي تقوم على مبادئ العدالة والنزاهة والاحترام. فهما رمزا نظامين حوّلا الرياضة إلى أداة للحرب والتضليل والازدراء"، وتابع بيدنيي حديثه قائلاً "الرياضة البارالمبية في روسيا تحوّلت إلى ركيزة لأولئك الذين أرسلهم بوتين إلى أوكرانيا للقتل، والذين عادوا منها بإصابات وإعاقات".

وحصلت اللجنة البارالمبية الروسية على ست بطاقات دعوة للمشاركة في الألعاب البارالمبية الشتوية في ميلانو 2026، تشمل التزلج الألبي والتزلج الريفي على الثلج (كروس كاونتري) وركوب اللوح الثلجي، وحُددت أسماء المشاركين بالفعل، إذ أعلنت اللجنة الروسية مشاركة المتوّج بثلاث ذهبيات في التزلج الألبي أليكسي بوغاييف ضمن الرياضيين المختارين. في المقابل نالت روسيا بطاقتين في التزلج الألبي، ومثلهما في التزلج الريفي، ومثلهما أيضاً في السنوبورد، أما البطاقات الأربع المخصصة لبيلاروس فجميعها في منافسات التزلج الريفي، ويُشارك فيها رياضيون ورياضيات من البلدين.

ورفعت اللجنة الأولمبية البارالمبية الدولية بشكل مفاجئ تعليقها على الرياضيين الروس والبيلاروس خلال جمعيتها العامة في شهر سبتمبر/أيلول الماضي، وفُرض تعليق جزئي عام 2023 يسمح للرياضيين بالمشاركة فقط بصفة "محايدين"، وذلك بدلاً من الحظر الكامل الذي أُقِرّ بعد الغزو الروسي لأوكرانيا مباشرةً في عام 2022.