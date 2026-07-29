أوكرانيا تلجأ إلى "كاس" رفضاً لعودة روسيا إلى اللجنة الأولمبية

- أوكرانيا تطعن في قرار اللجنة الأولمبية الدولية بإعادة الحقوق للجنة الأولمبية الروسية، معتبرةً أنه يخالف الميثاق الأولمبي ويغفل الظروف التي أدت لتعليق عضوية روسيا في 2023. - القرار يسمح للرياضيين الروس بالمنافسة في أولمبياد لوس أنجليس 2028 تحت العلم الروسي، مما أثار اعتراض أوكرانيا التي ترى أن القرار اتُخذ دون التحقق من تدارك المخالفات. - أوكرانيا تؤكد أن القرار يتعارض مع مبادئ الميثاق الأولمبي والقانون الدولي، ويعد أحدث خلاف مع اللجنة الأولمبية الدولية بعد استبعاد رياضي أوكراني في أولمبياد ميلانو-كورتينا.

قررت أوكرانيا اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضة (كاس)، من أجل الطعن في قرار اللجنة التنفيذية في اللجنة الأولمبية الدولية الصادر في السابع من شهر يوليو/تموز الجاري، بشأن إعادة الحقوق مؤقتاً إلى اللجنة الأولمبية الروسية.

وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية، الأربعاء، أن أوكرانيا تعتبر أن قرار اللجنة التنفيذية في اللجنة الأولمبية الدولية يمثل عفواً عن الرياضيين المتأهلين لدورة الألعاب الأولمبية في لوس أنجليس 2028، حيث سيتمكنون من المنافسة تحت العلم الروسي وعزف النشيد الوطني الخاص بهذه الدولة، بعدما تلقت الاتحادات الدولية نصيحة في شهر مايو/أيار المنصرم برفع القيود المفروضة منذ عام 2023.

على الرغم من أن القرار أصبح رسمياً يوم 22 يوليو/تموز الجاري، إلا أنه صدر قبل ذلك بيوم عندما قدمت اللجنة الأولمبية الوطنية الأوكرانية استئنافاً إلى محكمة التحكيم الرياضي (كاس) تطلب فيه إلغاء قرار اللجنة الأولمبية الدولية، معتبرةً أنه، في رأي الجانب الأوكراني، "يخالف أحكام الميثاق الأولمبي والفقه الموحد لمحكمة التحكيم الرياضي، ولا يأخذ في الاعتبار الظروف الواقعية التي دفعت إلى تعليق انتساب اللجنة الأولمبية الروسية في عام 2023".

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وترى أوكرانيا أن "قرار اللجنة الأولمبية الدولية اتُخذ على عجل ودون التحقق بشكل صحيح مما إذا كانت المخالفات، التي أدت إلى تعليق عضوية اللجنة الأولمبية الروسية بناءً على الشكوى التي قدمتها اللجنة الأولمبية الوطنية الأوكرانية في السادس من شهر أكتوبر/ تشرين الأول عام 2023، قد تم تداركها بالفعل. ويتعلق هذا، في المقام الأول، بالتدخل في الاختصاص الإقليمي للجنة الأولمبية الوطنية الأوكرانية من خلال ضم منظمات رياضية من الأراضي الأوكرانية المحتلة مؤقتاً إلى هيكل اللجنة الأولمبية الروسية".

وتؤكد أوكرانيا كذلك أن هذا القرار يستند إلى "الدفاع عن مبادئ الميثاق الأولمبي والقانون الدولي والسلامة الإقليمية للدولة في الساحة الرياضية الدولية"، حيث يُعد هذا الأمر أحدث خلاف بين كييف واللجنة الأولمبية الدولية بعد الأحداث التي رافقت دورة الألعاب الأولمبية الشتوية، التي أقيمت في ميلانو-كورتينا، عندما جرى استبعاد متسابق الزلاجة الصدرية فلاديسلاف هيراسكيفيتش، الذي كان يرتدي خوذة عليها صور 24 رياضياً من بلاده تم قتلهم نتيجة الغزو الروسي.