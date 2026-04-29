يقدّم المهاجم المغربي يوسف أوكاتي (26 عاماً)، موسماً استثنائياً في الملاعب الإسبانية، بعدما أصبح الهداف الأبرز على مستوى البطولات الوطنية هناك، متفوقاً من حيث الأرقام التهديفية على مهاجمين في الدرجات العليا، من بينهم نجم ريال مدريد، الفرنسي كيليان مبابي.

ويلعب أوكاتي ضمن صفوف نادي أتلتيكو مونزون في دوري الدرجة الثالثة الإسباني (تيرسيرا ديفيسيون)، حيث تمكن من تسجيل 29 هدفاً خلال 31 مباراة في الدوري، إضافة إلى 3 أهداف أخرى في كأس الاتحاد الإسباني، ليصل إجمالي مساهماته التهديفية إلى 32 هدفاً هذا الموسم. وبحسب تقرير موقع فوزبوبلي الإسباني، فإنه رغم أن الأضواء غالباً ما تتجه إلى دوري الدرجة الأولى أو الثانية، إلا أن أوكاتي فرض نفسه كأحد أبرز الهدافين في كرة القدم الإسبانية هذا الموسم، في مفارقة لافتة تعكس تأثيره الكبير في فريقه.

ويواصل المهاجم المغربي تقديم مستويات تهديفية عالية بمعدل يقارب 0.90 هدف في المباراة الواحدة، في موسمه الثاني فقط مع أتلتيكو مونزون. وكان أوكاتي قد سجل 21 هدفاً في الموسم الماضي، منها 4 أهداف في مباريات الملحق المؤهل للصعود، ما جعله أحد أبرز عناصر الفريق في سباقه نحو الصعود إلى الدرجة العليا، قبل أن يفشل الفريق في تحقيق ذلك. ويملك اللاعب تجربة سابقة في مستويات مختلفة، حيث سبق له اللعب في المغرب وألمانيا في درجات أعلى نسبياً من الدرجة التي يلعب فيها حالياً، كما تلقى عروضاً في فترة الانتقالات الماضية من أندية في الدرجة الثانية، لكنه فضّل الاستمرار مع فريقه الحالي لمواصلة مشروعه الرياضي.

وخلال الموسم الحالي، اتخذ أوكاتي قراراً مهماً بالتحول إلى لاعب محترف بشكل كامل، متفرغ لكرة القدم دون أي عمل إضافي، وهو ما انعكس بشكل واضح على مستواه البدني والتهديفي. ومثّل اللاعب منتخب إقليم أراغون في بطولة إقليمية تابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، حيث سجل هدفاً أمام إكستريمادورا وشارك أيضاً أمام جزر الكناري، ليؤكد حضوره التنافسي على أكثر من مستوى. ومع تجاوز حاجز 30 هدفاً هذا الموسم، بات أوكاتي اسماً لافتاً في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، وسط توقعات بتلقيه عروضاً من أندية في درجات أعلى، في حال قرر خوض تجربة جديدة خارج أتلتيكو مونزون أو نجاح فريقه في تحقيق الصعود المنتظر.