أوقات عصيبة لرونالدو ونجوم البرتغال بسبب عاصفة عنيفة

- سيطر القلق على معسكر منتخب البرتغال لكرة القدم بسبب عاصفة عنيفة تقترب من منطقة التدريب في بالم بيتش بفلوريدا، مما أجبر الفريق على إخلاء مركز التدريب وإلغاء المؤتمر الصحافي المقرر. - تدهورت الأحوال الجوية بسرعة، مما أدى إلى تعليق تدريبات المنتخب البرتغالي، حيث حوصر اللاعبون في الحافلة، بينما راقب مسؤولو الاتحاد الوضع عن كثب. - أثرت العاصفة على استعدادات المنتخب لكأس العالم، حيث ينتظر الجميع الإعلان الرسمي من الاتحاد البرتغالي لمعرفة إمكانية تنظيم حصة تدريبية بديلة.

سيطر القلق على معسكر منتخب البرتغال لكرة القدم، مع اقتراب عاصفة عنيفة من المنطقة التي كان من المقرر أن يتدرب فيها يوم الأحد، في بالم بيتش بفلوريدا، تحسباً لمباراته الأولى في كأس العالم 2026 التي ستجمعه بمنتخب الكونغو الديمقراطية يوم 17 يونيو/حزيران الجاري. وتدهورت الأحوال الجوية بسرعة، مما أجبر الفريق إخلاء مركز التدريب، في الوقت الذي أشارت فيه تقارير من فلوريدا إلى أن اللاعبين حوصروا في الحافلة، بينما راقب مسؤولو الاتحاد والسلطات المحلية الوضع عن كثب.

وأكد موقع فوت ميركاتو الفرنسي، الأحد، إلغاء المؤتمر الصحافي الذي كان من المقرر عقده في وقت لاحق فجأة، كما عُلّق التدريب الذي كان سيجريه رفاق كريستيانو رونالدو. ولعدة دقائق، ساد الغموض حول جدول تدريبات المنتخب البرتغالي حيث كان الجميع يأمل في متابعة التحضيرات للمواجهة الأولى، في الوقت الذي جرى فيه إخلاء الخيمة المنصوبة بجوار ملعب التدريب لعقد المؤتمر الصحافي، وتوجه الصحافيون وأعضاء اللجنة المنظمة وبقية الحاضرين الآخرين إلى سياراتهم.

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وأثار هذا التحذير الجوي أجواء من التوتر غير المعتاد حول منتخب البرتغال الذي كان يسعى جاهداً للحفاظ على هدوئه قدر الإمكان. ورغم عدم وجود تهديد مباشر لسلامة اللاعبين، فإن الحادثة تُذكّر بمدى تأثير الأحداث الخارجية على استعدادات الفريق لكأس العالم. وأجبرت الأمطار الغزيرة والبرق، بالإضافة إلى تعليمات السلامة الصادرة عن السلطات، منتخب البرتغال على إعادة النظر في جدوله التدريبي بالكامل. وذكرت صحيفة "أبولا" البرتغالية، أن جميع أعضاء الوفد ينتظرون الآن الإعلان الرسمي التالي من الاتحاد البرتغالي لكرة القدم لمعرفة ما إذا كان من الممكن تنظيم حصة تدريبية بديلة.