- تنظيم كأس أمم أفريقيا 2025 في المغرب يُعد بروفة ناجحة لكأس العالم، حيث تميزت البنية التحتية والملاعب والفنادق والأمن، مما أتاح للجماهير تجربة مميزة وآمنة. - الحسين أوشلا يصف إبراهيم دياز بالموهبة الجريئة، ومحمد صلاح بالأسطورة الحاسمة، ورياض محرز بالفنان المبدع، مشيدًا بقدراتهم الفردية وتأثيرهم في المباريات. - البطولة حققت مكاسب اقتصادية للمغرب، حيث زادت حركة السياحة والنشاط في الفنادق والمطاعم، مما عزز صورة المغرب كوجهة سياحية واستثمارية عالمية.

تحدّث نجم منتخب المغرب سابقاً الحسين أوشلا (55 عاماً) عن تنظيم المغرب كأس أمم أفريقيا 2025، والمكاسب التي حققتها المملكة من البطولة، كما تطرق في حواره الخاص مع "العربي الجديد" إلى ثلاثة من نجوم كرة القدم العربية: المغربي إبراهيم دياز، والمصري محمد صلاح، والجزائري رياض محرز. ويملك ضيفنا الذي شارك في كأس أمم أفريقيا 2006 في مصر تجربة كبيرة في الملاعب، بعدما دافع عن ألوان الجيش الملكي، والمغرب التطواني والجمعية السلاوية، إضافة إلى مولبنيك البلجيكي، كما خاض تجارب تدريبية.

كيف يحكم الحسين أوشلا على تنظيم المغرب كأس أمم أفريقيا؟

تنظيم كأس أمم أفريقيا هي بروفة قبل تنظيم كأس العالم، ذلك أن البنية التحتية المتوفرة في المغرب تجعله من بين "الكبار"، لهذا فإن كلّ المسائل التي تهمّ التنظيم كانت مميزة خلال البطولة، مثل الملاعب والفنادق والأمن وملاعب التدريب، لأن كلّ منتخب يملك ملعب تدريب خاصاً به ويقيم في فندق من طراز عالٍ، وبالنسبة لي فإن ما وفره المغرب من حيث التنظيم يُعد سابقة في أفريقيا، ذلك أن الجماهير التي قدمت لمساندة منتخباتها، تعيش بأمان في المملكة مع الجماهير المغربية، والجميع يلاحظ الانسجام بينها رغم المنافسة داخل الملاعب، ولكن خارجه، فإن المشجعين يساندون بعضهم بعضاً، ويظهرون كجسم واحد ومن بلد واحد، بالنسبة لي فإن التنظيم كان اختباراً ناجحاً قبل كأس العالم، وأتمنى أن تتواصل البطولة إلى نهايتها في أجواء الروح الرياضية التي تميز البطولة لحدّ الآن، وجميع الأفارقة إخوة.

كيف يصف الحسين أوشلا كلّ من إبراهيم دياز ومحمد صلاح ورياض محرز؟

إبراهيم دياز موهبة خالصة، وهو سريع في اتخاذ القرار وذكيّ في اللعب بين الخطوط ويُوفر حلولاً فردية، ويلعب من دون خوف ويتحمل المسؤولية، أما محمد صلاح فهو أسطورة عربيّة بلا نقاش، وحافظ على مستواه الثابت لسنوات، ويحسم المباريات من نصف فرصة، عقليته قوية والاستمرارية والحسم هي خصاله البارزة، أما رياض محرز فهو فنان من الطراز العالمي والنادر، يتميز بالتحكم ورؤية ولمسة حاسمة، وكتب تاريخاً مع ليستر ومانشستر سيتي، هو لاعب ذكي وقوي، تجده في المباريات القوية حيث يكون مركزاً مثلما يتوجب عليه، غير أنه فقد قليلاً من بريقه مع تقدمه في السن، ما حرمه من اللعب على النسق نفسه. لهذا فإن الصفة المناسبة لصلاح هي الحسم، ومحرز هي الإبداع، ودياز هي الجرأة والحلول السريعة.

هل حققت كأس أمم أفريقيا مكاسب أخرى للمغرب، خاصة في القطاع الاقتصادي؟

طبعاً، تنظيم كأس أمم أفريقيا كان لهُ أثرٌ اقتصادي واضح على المدى القصير خلال البطولة، ودعم بعض القطاعات على المدى المتوسط، لقد ازدادت حركة الزوار والسياح خلال فترة البطولة، وبالتالي هناك نشاط كبير في الفنادق والمطاعم والنقل والخدمات. البطولة تعزّز صورة المغرب كوجهة سياحية عالمية، وهي مهمة للقطاع السياحي، وكذلك الاستثمار في القطاعات الأخرى، ولهذا فإن كرة القدم تُعرّف بالمغرب وكذلك بطريقة عيش المغاربة.