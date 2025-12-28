أوسيمين يُهاجم الطرابلسي بعد الهدف ومدرب تونس يردّ: استفزاز

- أثار فيكتور أوسيمين الجدل باحتفاله الغريب بعد تسجيله هدفاً في مرمى تونس، حيث وجه إشارة غامضة نحو دكة الاحتياط، مما أثار تساؤلات حول المستهدف من هذه الإشارة. - كشف موقع فوت ميركاتو أن أوسيمين كان يعاتب مدرب تونس، سامي الطرابلسي، بسبب محاولته التأثير على قرارات الحكم، وهو ما نفاه الطرابلسي تماماً في المؤتمر الصحافي. - تدخل الحكم المالي بوبو تراوري لتهدئة الموقف، وأشهر البطاقة الصفراء لأوسيمين، وسط محاولات من زملائه والجهاز الفني لتهدئته.

أثار نجم منتخب نيجيريا، فيكتور أوسيمين (26 عاماً) الجدل بطريقة احتفاله الغريبة بالهدف الذي سجّله في مرمى منتخب تونس، خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين، ليلة السبت، على استاد الملعب الكبير بمدينة فاس، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثالثة لبطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم، المغرب 2025، وانتهت بنتيجة 3-2.

وعند افتتاحه النتيجة في الدقيقة الـ44، ظهر أوسيمين غاضباً، وهو يوجّه إشارة غريبة بيده صوب دكة الاحتياط، لكن المخرج التلفزيوني للمباراة لم يلتقط ما إذا كانت رسالة المهاجم النيجيري موجّهة لمدرب منتخب بلاده، المالي إيريك شيل، أو للمدير الفني لمنتخب تونس، سامي الطرابلسي، إذ كان من الواضح أنه يشير إلى شخص ما بأنه يقصده بالأساس، ويرد عليه بتسجيل الهدف.

وفي خبر مفاجئ، كشف موقع فوت ميركاتو الفرنسي أنّ لقطة فيكتور أوسيمين كان الهدف منها معاتبة مدرب منتخب تونس، سامي الطرابلسي، وربما ما يؤكد هذه الرواية، تدخل زملاء الهداف النيجيري لتهدئته، وكذلك أطراف من الجهاز الفني لكتيبة "نسور قرطاج"، وسط تدخل من الحكم المالي، بوبو تراوري، الذي وجّه البطاقة الصفراء إلى أوسيمين.

واعترف الطرابلسي في المؤتمر الصحافي بعد نهاية المباراة، بأنّ أوسيمان عاتبه بسبب ما اعتبره النجم النيجيري محاولة من مدرب تونس للحديث مع الحكم ومحاولة التأثير في قراراته، وهو ما نفاه تماماً الطرابلسي، إذ قال: "الواضح أن أوسيمين كان يخاطبني، ويزعم أنني تحدثت مع الحكم أو حاولت التأثير فيه، لكن لا أدري من أين أتى بهذه الفكرة ومن أين أتى بهذه الأشياء؟ لم أتحدث تماماً مع الحكم، هذا قد يعتبر نوعاً من الاستفزاز، هو لاعب وأنا أحترم قواعد اللعبة، وبالتالي لا أقدر على أن أردّ على لاعب".