أوسيمين يفتح جراح الماضي.. عنصرية ومرارة في تجربته مع نابولي

- فيكتور أوسيمين، مهاجم غلطة سراي، كشف عن معاناته في نابولي، حيث تعرض لإساءات عنصرية رغم تسجيله 76 هدفاً في 133 مباراة، مما دفعه لحذف صوره بقميص النادي والرحيل. - أوسيمين أعرب عن سعادته بتجربته الحالية في غلطة سراي، مشيداً بالنادي والمدينة والجماهير، مؤكداً أنه وجد الراحة والدعم الذي افتقده سابقاً. - أوسيمين رفض محاولات إدارة نابولي لفرض قرارات عليه، مشدداً على استقلاليته ورفضه أن يكون دمية تُحركها الأوامر، مما يعكس إصراره على تحقيق النجاح بشروطه.

فجّر لاعب غلطة سراي التركي، المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين (27 عاماً)، وصاحب التجربة السابقة مع فريق نابولي الإيطالي، تصريحات قوية حول مرحلته في النادي الجنوبي، خلال مقابلة مع صحيفة لاغازيتا ديلو سبورت الإيطالية، مساء الثلاثاء.

وفتح أوسيمين قلبه وتحدث بصراحة عن المعاناة التي عاشها في نابولي، رغم الأرقام المميزة التي حققها خلال أربعة مواسم (2020–2024)، حيث سجل 76 هدفاً في 133 مباراة. وقال الدولي النيجيري إن تجربته لم تكن سهلة على الإطلاق، مؤكداً أنه تعرّض لإساءات عنصرية، وهو ما دفعه لاتخاذ قرار الرحيل. وأوضح أوسيمين: "أشعر بالأسف تجاه الجماهير، فكل لاعب قد يهدر ركلة جزاء ويتعرض للسخرية، لكن نابولي فعل ذلك معي وحدي. كنت ضحية لإهانات عنصرية، ولذلك قررت الرحيل. لقد حذفت كل صوري بقميص نابولي، رغم أن ابنتي التي وُلدت هناك، هي بالنسبة لي أكثر نابولية من كونها نيجيرية".

وفي المقابل، لم يُخفِ أوسيمين سعادته الكبيرة بتجربته الحالية مع غلطة سراي، حيث أثنى على النادي والمدينة وجماهيرهما، قائلاً إنه وجد أخيراً المكان الذي يشعر فيه بالراحة والدعم، معتبراً أن ما يعيشه حالياً لا يُقارن بما سبق. وأوضح أوسيمين أن إدارة النادي حاولت فرض وجهات معينة عليه لا تتوافق مع رغبته، مشدداً على رفضه هذا الأسلوب، إذ قال: "طلبوا مني الانتقال إلى هنا أو هناك، لكنني لست دمية يُحرّكها الآخرون كيفما يشاؤون. لقد عملت بجد طوال مسيرتي الكروية، لأصل إلى هذه المكانة التي أنا فيها اليوم".